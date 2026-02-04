關心春節前農產供應 陳其邁清晨巡訪鳳山、高雄果菜批發市場

春節前夕， 市長陳其邁清晨巡訪鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，關心供應情形，並為攤商加油打氣。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠高雄傳真）

市長陳其邁向民眾拜早年祝大家萬事興隆，現場民眾也十分熱情，紛紛與市長開心合影。（高雄市政府新聞局提供／林雅惠高雄傳真）

春節將近，為確保年節期間民生物資供應穩定，高雄市長陳其邁今（4）日清晨前往鳳山果菜市場及高雄果菜批發市場巡訪，實地了解農產品進貨、調度與販售情形，並向攤商、供應商及採買民眾拜早年，發送新春小紅包，感謝市場第一線工作人員的辛勞，祝福新年生意興隆、平安順利。

清晨天色未亮，市場內已熱鬧非凡，各式蔬果、肉品與熟食一應俱全，商品新鮮、品項齊全，陳其邁逐一關心攤商銷售狀況，為業者加油打氣，攤商與民眾也熱情回應，現場洋溢濃厚年節氣氛。

農業局指出，春節期間各主要批發市場供應量充足，高雄果菜批發市場預估可供應青果570噸、蔬菜1870公噸；鳳山果菜市場青果634公噸、蔬菜745公噸；高雄花卉批發市場花卉約34萬7千把；高雄肉品批發市場毛豬供應量約3250頭，整體供應穩定，民眾採買無虞。

農業局也推薦年節送禮首選高雄在地農產，高雄是全台最大的蜜棗產區，種植面積超過715公頃，冬季日照充足、日夜溫差大，孕育出果實碩大、皮薄多汁的優質蜜棗，素有「綠寶石」美名，民眾可至「高雄首選電商平台」選購「高雄首選蜜棗禮盒」，平台另提供多款應景農產禮品，無論春節送禮或年節祭祀皆相當合適，歡迎民眾踴躍選購。

