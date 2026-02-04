關心春節前農產品供應 陳其邁清晨巡訪鳳山、高雄果菜批發市場

高雄擁有豐富優質的在地農漁產品，批發市場更是農產運銷的重要樞紐，高雄市長陳其邁今（四）日清晨巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，實地了解年節期間民生物資供應與調度情形，並向現場果菜攤商、供應商及採買民眾拜早年，發放新春小紅包給攤商及採買民眾，慰勉市場工作者的辛勞，預祝大家新的一年生意興隆；現場氣氛歡樂熱鬧，民眾紛紛與市長互道恭喜。(見圖)

天色未亮，鳳山果菜市場與高雄果菜批發市場已人聲鼎沸，各式生鮮蔬果、肉品、熟食等商品琳瑯滿目，蔬果厚實飽滿、色澤亮眼，新鮮優質看得見；陳其邁關心販售情形，親自為攤商加油打氣，熱情的商家也親切回應祝賀，市場人情味濃厚，互動暖心。

高市府農業局表示，春節期間各主要批發市場預估供應量方面，高雄果菜批發市場可供應青果五百七十噸、蔬菜一千八百七十公噸；鳳山果菜市場可供應青果六百三十四公噸、蔬菜七百四十五公噸；高雄花卉批發市場可供應花卉約三十四萬七千把；高雄肉品批發市場毛豬可供應三千二百五十頭，整體供應穩定無虞。

農業局指出，高雄市為全台最大蜜棗產區，種植面積超過七百一十五公頃，冬季日照充足、日夜溫差大，孕育出顆顆碩大飽滿、皮薄多汁的蜜棗，素有「綠寶石」美名；年節期間推薦棗子禮盒，民眾可至「高雄首選電商平台」選購優質的「高雄首選蜜棗禮盒」。

除了蜜棗禮盒外，該平台亦有多款應景禮品可供選購，作為新春佳節送禮或年節祭祀的好選擇，歡迎民眾踴躍選購。