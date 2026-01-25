關心春節醫療量能整備 卓揆訪視桃園敏盛醫院UCC





關心春節期間醫療量能整備情形，行政院長卓榮泰25日前往桃園市大園區敏盛綜合醫院，訪視「週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」計畫推動成果。卓院長肯定敏盛醫院深耕桃園50年，長期投入在地醫療服務，並積極響應總統「健康臺灣」理念，將企業ESG精神落實於醫療體系，持續提升桃園地區醫療資源與照護量能。

卓揆表示，春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，為避免急診壅塞，行政院於1月15日院會特別安排衛生福利部報告「115年春節醫療量能整備專案」。衛福部已提前自去年10月部署，推動「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，確保春節期間「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」。



行政院長卓榮泰訪視桃園敏盛醫院UCC時致詞。





為減輕急診負荷，衛福部自去年11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，目前全國已設置13處，其中桃園市就有4家醫院參與，數量居全國之冠，大園敏盛醫院與龍潭敏盛醫院各設置1處，成效顯著。卓榮泰指出，今年春節將以13處UCC作為重要觀察指標，並請衛福部蒐集民眾使用經驗，作為明年度精進參考。

此外，為鼓勵春節期間醫院加開病床、基層診所增設門診，衛福部也挹注16億元推動「健保春節加成獎勵方案」，針對診察費、藥事服務費及護理費提供加成。卓院長強調，若預算不足，行政院將全力支持；若有結餘，也將研議後續用途，持續協助醫療院所與醫事人員。



行政院長卓榮泰訪視桃園敏盛醫院UCC聽取院方說明。

卓榮泰也提到，賴清德總統為臺灣首位醫師背景出身的總統，將「健康臺灣」作為重要治國理念，期盼在醫護人員與政府共同努力下，讓國人安心過好年，並朝縮短不健康餘命、降低癌症死亡率的目標邁進。

卓揆此行並實地視察大園敏盛醫院UCC動線與作業流程，聽取健保署及院方簡報，隨後與行政院、衛福部、立法委員及地方政府代表合影留念，展現中央與地方攜手守護國人健康的決心。



