關心毛寶貝居家適應 認養後電話訪查追蹤照護環境

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為了解動物之家毛寶貝被認養後，在新家的適應情況，新北市動保處都會持續進行認養後追蹤。動保處表示，包括透過官方line與飼主保持聯繫，及委託廠商進行動物認養後續追蹤電話訪查，了解寵物居家生活情形等，期盼新北市8所動物之家，每年近4000隻認養動物，都能在充滿愛的環境中安心成長。民眾認養毛寶貝後，也可以參加動保處與專業獸醫師，合作辦理的寵物照護課程及線上直播，獲得毛寶貝專業照護知識。

動保處表示，到動物之家及認養小棧認養毛寶貝，需年滿18歲，本人攜帶身分證至動物之家，觀看生命教育影片並通過認養評估，完成認養手續。除飼主資訊外，也需提供第二聯絡人電話，以便後續聯繫。若認養貓隻，需攜帶硬殼提籠，並出示3張照片，包含完整飼養籠、防護窗戶，及能同時看到籠、窗戶與家中環境的角度照片。

認養人自動物之家完成認養程序後，將加入動物之家line，回傳毛寶貝的生活照。若飼主在照護上有任何問題，也能透過線上諮詢，由動物之家人員與志工協助。

動保處表示，已委託廠商每季進行認養後續追蹤電話訪查，了解毛寶貝居家適應情形。訪問內容包含毛寶貝主要由誰照顧、在新家的生活作息、健康狀況，及是否有不適應行為等。飼主也可分享與毛寶貝互動的經驗，或提出對動物之家的建議。

動保處指出，如未接通認養飼主的電話，會改以簡訊通知，或聯絡第二聯絡人。完成訪查的飼主可參加抽獎，有機會獲得超商禮券等獎品。也持續推廣生命教育，例如板橋動物之家「毛寶貝生命教育中心」，定期辦理寵物照護與訓犬課程；另外也與新北市獸醫師公會，合作推出「Vets on air 獸醫師與您暢聊毛寶貝」直播，每月隔週四晚間 9 點，在臉書同步分享診療經驗與照護新知，協助飼主獲得實用的飼養知識。

動保處表示，民眾若於認養動物後，接獲電話訪查或動物之家line追蹤，請安心配合訪查，攜手給毛寶貝們溫暖的家。動保處鼓勵民眾，至新北市8所動物之家及認養小棧認養毛寶貝，可獲得「寵物白金卡」，享有狂犬病疫苗終身免費施打、一年份犬貓基礎疫苗免費施打，以及一次寄生蟲預防投藥等福利。

另外，針對較不易被認養的高齡或長期收容犬貓，推出「犬貓回春雙響炮計畫」，提供終身免費醫療諮詢、定期健檢與飼料用品補助等支持措施，協助飼主無憂領養。

照片來源：新北市府提供

