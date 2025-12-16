關心老屋安全與修繕 人群擠爆老宅延壽說明會 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】為協助改善全台老舊公寓及透天厝，內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，立法委員王美惠積極爭取，促使嘉義市優先辦理說明會，讓市民能更早掌握資訊、提前準備相關作業；內政部也即於12/15日下午於嘉義市產業創新研發中心舉行南部地區第一場「老宅延壽計畫說明會」，現場民眾踴躍參與，現場本可容納300人的會場，卻擠進超過500多名民眾，甚至外邊還有不少無法入場的民眾，顯見地方對老屋改善與居住安全的高度關注。

立法委員王美惠表示，嘉義市平均屋齡高達36.21年，30年以上老屋達8萬6587戶，占全市住宅比例77.67%，嘉義市老屋比例高，面對高齡社會與老舊建物比例極高的現況，許多民眾長期關心居住安全與房屋修繕問題，因此特別向內政部爭取，優先在嘉義市辦理說明會，讓市民能第一時間掌握政策內容與申請方式。

王美惠指出，說明會現場民眾提問相當踴躍，關切議題包括是否能提供修繕契約範本、加蓋的建築是否具申請資格、整修完成後會被認定為新屋而影響房屋稅嗎? 正在整修的房子是否還可以申請，如果房屋一樓是出租是否符合申請資格，眾多的問題顯示民眾對政策細節與實際影響高度重視。

王美惠也表示，說明會從申請流程、補助規定到實務操作細節，內政部次長董建宏與營建署署長吳欣修均逐一向民眾說明，並現場回應各項疑問，降低民眾疑慮，提升申請意願，未來也將持續協助中央與地方溝通，確保政策落實，讓老宅延壽計畫真正照顧到有需要的市民。