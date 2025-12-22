關心花蓮光復重建之路 展望會獲社會善心捐贈

聖誕關懷行動捐贈儀式

支持台灣世界展望會在花蓮光復鄉啟動的重建計畫，宜蘭羅東長老教會發起聖誕關懷行動」，為光復重建募款，也為受災的家庭加油打氣、送上溫暖與盼望。



台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，短短兩年內，花蓮遭遇到兩次嚴重的災害，重建之路格外艱辛。對於這次光復災害，展望會將提供受災弱勢家庭修建補助與生活扶助金，協助修補毀損房舍、維持基本生計，並在在未來兩年半內，透過照顧者培訓、兒少身心紓壓課程、社區防減災宣導、防災士培訓等方案，長期陪伴孩子與家庭。



羅東長老教會鄭育智牧師表示，以實際行動關懷臺灣有需要的兒童和家庭，教會發起「聖誕關懷行動」，透過慈善園遊會，邀請民眾一起走進市集，為受災家庭盡一份心力。展望會鳳林一中心督導劉雅萍則表示，災後至今，感謝各界的愛心，受災的孩子與家庭也收到許多物資，展望會也帶孩子們到店內選購自己喜歡的鞋子，讓孩子們感受社會溫暖之餘，也有「被尊重與選擇」的權利。