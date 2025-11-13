關心農損及冬山河排水 卓揆：提供農民快速到位協助

關心鳳凰颱風災情，行政院長卓榮泰十二日前往宜蘭縣三星鄉視察青蔥災損，並前往五結鄉視察冬山河防潮閘門工程辦理情形。卓榮泰院長表示，針對農損，農業部已著手查訪，盼儘速給予農民快速到位的協助。面對天災，政府除了注重整體排水治理，更重視提升國人防災意識，將從資金、技術等各方面挹注，強化我國防災韌性。此外，為全力協助地方救災，國防部表示，國軍十二日上午七時已於蘇澳鎮公所開設前進指揮所，並派救災兵力五○三員；昨（十三）日將再增派傾卸車、裝土機、鏟土機、照明尾車等持續支援救災工作。而環境部亦已規劃水資中心預定地為淤泥暫置地點，全力協助執行宜蘭縣蘇澳鎮淤泥清除作業。

包括行政院秘書長張惇涵、政委陳金德、政委季連成、發言人李慧芝、農業部長陳駿季、經濟部次長賴建信、立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳、宜蘭縣代理縣長林茂盛等均陪同視察。

卓榮泰院長視察三星鄉青蔥災損時，首先聽取農業部農糧署黃昭興副署長說明「鳳凰颱風宜蘭縣農業災情」。卓院長指出，面對天災，除了國人在災後必須承受農產產量及價格不穩定外，農民損失更是慘重。農業部已在各地據實查訪，盼能儘快訂定現金救助地區，並將依據各種不同耕作方式予以二至三萬不同額度的有機質肥料補助。

卓院長說，過去農業部針對不同災損狀況，總能及時提出因應措施，例如丹娜絲風災損壞的溫網室補助由五成提高至八成，以及提供香蕉防風支柱補助等。面對此次災損，也期盼宜蘭縣政府共同協助，提供農民快速到位的災後復原協助，讓農損地區儘早恢復正常運作。

卓院長表示，十一月十日零時至十二日十四時宜蘭縣東澳嶺累積雨量達一○六二毫米，面對極端氣候每提高一分防災意識，即可減輕很多災後損失。