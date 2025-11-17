關心進度 侯友宜視察土城員和人本通行改善工程

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今（17）日侯友宜市長前往視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，關心工程進度並與地方民意代表及施工團隊交流，目前工程進度已逾93.7%，預計年底完工。

《圖說》侯友宜市長和土城區民意代表、區長及里長們合影。〈城鄉局提供〉

侯友宜指出，員和人本通行改善工程主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅(自行興建534戶及容積捐贈135戶)至海山捷運站間通廊，市府規劃改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境，感謝施工團隊於酷暑中的努力，也感謝居民的包容支持，短暫不便是為長遠便利，市府將持續督導，確保工程年底如期如質完工。

廣告 廣告

《圖說》當地居民向市長侯友宜表達無障礙坡道改善的非常友善。〈城鄉局提供〉

他表示，「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現。」透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。展現新北推動人本環境與安居樂業的決心與成果。

《圖說》廣場改善前，調整自行車停放區、移除障礙物，創造友善行人空間。〈城鄉局提供〉

城鄉局長黃國峰說， 捷運海山站每日出入人次逾4萬4千人，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運1、2號出口間區域，打造約2,000平方公尺開放廣場，並為促進員和社宅與周邊社區共融，重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，落實「以人為本」的交通理念，總經費約5,929萬，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1,600餘萬元。