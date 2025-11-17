關心進度 侯友宜視察土城員和人本通行改善工程
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市長侯友宜今（17）日侯友宜市長前往視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，關心工程進度並與地方民意代表及施工團隊交流，目前工程進度已逾93.7%，預計年底完工。
侯友宜指出，員和人本通行改善工程主要為改善土城暫緩重劃區及員和社宅(自行興建534戶及容積捐贈135戶)至海山捷運站間通廊，市府規劃改善海山捷運廣場、提升綠化及優化人行道，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運及社宅間步行環境，感謝施工團隊於酷暑中的努力，也感謝居民的包容支持，短暫不便是為長遠便利，市府將持續督導，確保工程年底如期如質完工。
他表示，「這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現。」透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力。未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗。展現新北推動人本環境與安居樂業的決心與成果。
城鄉局長黃國峰說， 捷運海山站每日出入人次逾4萬4千人，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運1、2號出口間區域，打造約2,000平方公尺開放廣場，並為促進員和社宅與周邊社區共融，重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，落實「以人為本」的交通理念，總經費約5,929萬，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1,600餘萬元。
其他人也在看
台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底
台中捷運各路線正在規劃中，其中紫線，也就是屯區捷運環狀線，台中市捷運工程局已將可行性研究修正報告書送給交通部進行審查中，中捷紫線將跟中捷綠線延伸形成一個大台中環狀的捷運路線，更規劃讓綠線與紫線「一車到底」，不必換車。台中捷運工程局規劃，中捷紫線採高架化，全長16.3公里，沿線規劃設置16座高架車站，自由時報 ・ 15 小時前
未成年同性情侶…窒息愛！「安全帽尻vs搧巴掌」上帝視角曝：她酒駕
窒息的愛差點丟了性命！新北市土城中華路一段，昨（16）日深夜23時許，發生一起爭吵糾紛，2名未成年女子大馬路上大打出手，觸手可得的安全成為刑具，頻頻往頭部重擊，隨後另一方狂搧巴掌反擊；經了解，雙方為情侶關係，其中17歲顏姓女子無照又酒駕，被開單扣車。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新北長青趣味運動會 2500長者同歡
新北市社會局15日在中和錦和運動公園舉辦重陽敬老活動「新北市長青趣味運動大會」，來自全市29區、超過2500名長者參與，新北市長侯友宜到場與長者們互動，鼓勵大家多運動，同時承諾持續打造更完善的高齡福利，包括健保補助、重陽禮金與敬老卡優惠等，讓長者外出更方便，參與更多活動。中時新聞網 ・ 1 天前
馬戲嘉年華揭開歡樂篇章 新北耶誕城邀親子同樂
生活中心／黃啟豪 新北報導「2025新北歡樂耶誕城」昨（14）日晚間熱鬧開城，週末隨即由「童樂馬戲嘉年華」接力登場，包括兒童音樂劇、泡泡秀、魔術、雜耍特技，還邀請卡通家族帶動跳，現場還有多項可愛的遊樂設施，吸引大批親子來遊玩，現場笑聲與掌聲不斷。民視 ・ 1 天前
新北耶誕城驚傳「高空火燒車」 網友大酸：今年終於不一樣了
新北歡樂耶誕城14日盛大開幕，將一路營業到12月28日，共45天，然而開幕當天卻驚傳「火燒車意外」，一輛小火車在軌道運行中突然冒出火花，成了名副其實的小「火」車，讓不少民眾大酸「今年終於不一樣了」。對此，新北市觀光旅遊局今（16）日回應表示，疑似民眾丟異物造成，目前已經檢修完畢，恢復正常運作。鏡報 ・ 1 天前
中華車市占衝刺15% 代理三菱新品年底上市
中華車（2204）總經理曾鑫城16日表示，三菱（Mitsubishi）十年來首款新車XForce，將由中華車推動台灣製造...聯合新聞網 ・ 16 小時前
桃園路段驚傳鐵架掉落釀禍！8車受損 貨車疏忽最高罰1.8萬
國道1號桃園路段發生嚴重交通事故，五輛車停在內線車道，起因是一個掉落的鐵架導致多車連環撞擊。事故發生於15號深夜11點多，位於國道1號南向46.4公里處，疑似是小貨車未將後方蓬架固定妥當導致掉落，造成後方車輛來不及煞車而撞擊。現場一片狼藉，白色休旅車車頭出現巨大凹槽，另一輛車的車頭則完全毀損，保險桿脫落，鐵架扭曲變形，碎片散落一地。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
市長視察土城員和人本通行改善工程進度
[NOWnews今日新聞]新北市政府持續推動友善步行環境建設，今（17）日侯友宜市長前往視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，關心工程進度並與地方民意代表及施工團隊交流，員和人本通行改善工程主要為...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「法醫學重要開創、奠基者」陳耀昌辭世 台灣法醫學會痛悼：重大損失
台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日驚傳於台大醫院病逝，據悉因癌症復發離世，享壽76歲。據悉，陳教授早年曾罹患攝護腺癌，64歲時接受放射治療後康復，疑似近期病情復發病逝。台灣法醫學會於下午發布辭世通告，證實陳耀昌過世的消息，並表示「陳教授的離去，是本所及台灣法醫學界的重大損失」。太報 ・ 8 小時前
步道拓寬、綠化升級！新北土城捷運周邊環境再優化
新北市推動友善步行環境建設，進行「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，新北市長侯友宜今（17）日前往視察、關心工程進度，指出工程進度已逾93.7％，預計今年底可完工。中時新聞網 ・ 9 小時前
竹縣「章遊三城」開跑 集章可換「小火車」紀念禮
「章遊三城--文興×內灣×湖口三大商圈集章趣」正式登場！即日起到11月23日熱鬧展開，以鐵道旅遊為主軸，串聯新竹縣3大特色商圈，民眾只要在活動期間走訪指定商圈店家、集滿6枚「紀念胸章」，即可兌換限量150組的「火車造型紀念禮」。這項創意小旅行活動由新竹縣政府指導，設計以「搭上旅程、玩出故事」為核心，自由時報 ・ 8 小時前
許紹雄靈堂擺設「白色花海一片」 愛女悲吐遺憾：時間不夠我孝順
香港資深綠葉「Benz哥」許紹雄，上月28日凌晨因癌症引發多重器官衰竭辭世，享壽76歲。今（17日）家屬舉辦告別式，圈內好友除了贈花圈哀悼之外，不少人也親赴現場送他最後一程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新北土城員和人本通行環境改善 預計年底完工
新北市政府推動友善步行環境，改善土城暫緩重劃區及員和社會住宅至捷運海山捷運站間的通廊，打造舒適友善的開放廣場，提升綠化面積並優化人行道，讓民眾安全往返捷運站，目前工程進度達93.7%，預計年底完工。新北市長侯友宜今天視察表示，這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現，透過公共空間更新，讓城市更加宜自由時報 ・ 9 小時前
員山子分洪道啟動63小時守護大台北 創最長分洪紀錄
新北市水利局十七日表示，十月二十日豪雨強襲北台灣，員山子分洪道迅速啟動，累計分洪六十三小時二十六分、分洪量達2,896萬4,518立方公尺，皆創下歷史新高，成功降低基隆河洪峰壓力，守護大台北安全。此次分洪自二十日凌晨一時四十五分啟動，中途僅短暫停一小時三十九分，隨即因水量升高再度運轉；最大分洪量為二十一日晚間每秒四百二十立方公尺。自2004年啟用以來，員山子分洪道已啟動六十四，此次亦為今年首次。面對極端氣候日益頻繁，分洪設施展現關鍵防洪效能，感謝防汛同仁日夜值守及跨機關合作，共同守護民眾生命財產安全。 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
為樂齡族群搭建舞台 第四屆樂齡巧智拼球競賽盛大舉行
跨世代合作共創健康樂齡新典範，「第四屆樂齡巧智拼球競賽」日前於臺中南區水資源中心登場，活動現場洋溢歡笑、活力與滿滿的感動。羅廷瑋立委提到，競賽以促進樂齡族群身心活化、手眼協調、思考力啟動與跨世代互動為核心，希望長輩們持續走出家門、參與活動、享受學習與競賽的樂趣，打造兼具健康促進、社會連結與教育意義的示範性社區活動。（如圖）「第四屆樂齡巧智拼球競賽」活動由中華民國微笑天使協會、羅廷瑋立委服務處共同主辦；競賽活動採分齡小組進行，參賽者需透過專注力、策略思考與團隊合作完成關卡挑戰。當天吸引多組長者團隊及青年志工共同參與，享受學習與競賽的樂趣，現場參賽長者精神奕奕、積極投入，氣氛歡樂熱絡，過程中不斷傳出掌聲、笑聲與加油聲。童軍與青年志工全程協助，引導並促進跨世代理解與合作，展現「 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
賴清德又對韓國瑜下手！王鴻薇看破玄機：要提名沈伯洋選台北了？
總統賴清德今日重申，請立法院長韓國瑜聲援綠委沈伯洋，並非政治操作，而是基於「捍衛國會尊嚴與維護言論自由」。對此，藍委王鴻薇今表示，沒想到沉寂了數天，賴清德終於想到要回應了，但卻不見聲援八囧、閩南狼，所以是要提名沈伯洋選台北了嗎。中天新聞網 ・ 8 小時前
漂浮的貝殼、閃耀的陶瓷 「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」陶博館登場
來自以色列的陶藝家烏列爾．卡斯皮（UrielCaspi），以富含意象的「殼」作為切入點，探討由「家」與「歸屬感」概念交織而成的主題。「殼居—烏列爾·卡斯皮個展」即日起至十二月七日，在陶博館展出十二組件作品，從漂浮於時光中的大型貝殼雕塑，到閃爍金屬光澤的手工陶瓷貝殼，再到與鶯歌高職學生合作打造的可步入陶片建築，件件精彩。陶博館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家烏列爾‧卡斯皮，二０二二年中旬曾以作品參加本館與以色列博物館合作的「越．界－以色列工藝設計雙年展精選」展覽，並於二０二二年十月下旬來本館駐村，形塑出既個人又集體的敘事，構成獨特的藝術圖像敘事、記憶和個人情感。烏列爾‧卡斯皮曾在德國、荷蘭、美國等地駐 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
瓦城工廠搬遷引爭議 員工赴新北市府陳情（1） (圖)
知名餐飲品牌瓦城集團日前宣布工廠將從新北市中和區遷至桃園市中壢區引發爭議，數十名員工17日到新北市政府大門口舉行記者會，指控公司遷廠預告期過短，後續安排及補償也未完整說明，且資遣費審查標準不公開透明影響員工權益，因此向勞工局陳情，盼市府提供協助。中央社 ・ 11 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前