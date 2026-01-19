關心青壯世代心理健康！「自然處方」有效提升幸福感





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】政府陸續推行青壯世代心理健康支持方案、身心調適假等措施，協助民眾及早覺察情緒狀態， 善用專業資源，調節壓力與負面情緒。隨著新年展開，如何在日常中培養穩定情緒與心情調適能力，也成為許多人關心的目標。



研究： 以團體為基礎的「自然處方」 有助提升幸福感



董氏基金會引述一篇 2025 年 11 月發表於《永續性（Sustainability）》期刊的研究指出，以團體為基礎的「自然處方（Nature Scripts）」（即醫療從業人員為患者開立親近自然活動的處方）可以帶來令人信服的療效和高性價比。

廣告 廣告



該研究由澳洲學者與當地非營利組織及精神健康服務機構共同進行，研究對象為62名患有輕度至中度精神疾病的年輕人。設介入組與對照組，介入組參與為期六週的自然處方計畫，每週 一次、每次兩小時，將受試者分為五到七人的小型團體，在專業人員帶領下，進行自然活動，如自然筆記、瑜伽、植樹、自然觀察等。



該研究以個人幸福感指數量表（PWI）作為衡量工具，針對其中 12 位參與者及計畫主持人進行質性訪談。結果發現，研究開始時，參與者的平均幸福感得分僅為5.7分（滿分10分），六週後，顯著提高約0.7分；當中完成兩次計畫參與者進步更大，效果更持久；整體參與者皆呈現心理壓力與孤獨感顯著下降。研究團隊進一步將幸福感轉換為經濟價值後發現，每投入1澳元的成本，能產生超過4澳元的福利收益，成本效益比高達４倍以上。



每日10-20分鐘親近自然日常保健 降低心理疾病風險



中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，過去社會大眾多聚焦於事後治療，如就醫、心理諮商或藥物治療，但單靠治療並不足以回應整體社會的需求。目前國際趨勢正轉向前端預防，強調透過日常調適與社會支持，降低心理困擾惡化為疾病的風險，「自然處方」正是極具實證基礎且貼近生活的心理促進模式。



當我們進入自然環境時，較易啟動副交感神經使身體自主慢下來；溫和地感官刺激如鳥鳴、風聲，有助修復現代人過度消耗的注意力， 阻斷焦慮的反芻思考。胡延薇建議，親近自然不一定要登山或露營，重點在於融入日常，每日花10至20分鐘在附近公園散步或靜坐，放下手機，有意識地覺察當下的感官經驗，如留意周遭的聲音、感受腳步與地面的接觸等；結合輕度身體活動，簡單伸展或瑜珈，甚至在自家陽台整理或照顧盆栽，從短時間、近距離且有意識的感受開始，在生活中實踐親近自然。



走訪附近公園適時舒展 能幫助減少孤獨感與心理壓力



董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，該研究提醒我們，有時最具開創性的解決方案，反而來自最簡單且最古老的方法。無論在現在或未來，如何減少孤獨感與心理壓力，始終是極具挑戰性且需克服的課題。「自然處方」值得被廣泛應用在醫療照護策略當中。她說，研究發現透過持續性、有規劃或以小團體形式進行的親近自然活動，對輕中度精神疾病的患者，或一般大眾在紓解壓力、調整情緒功能方面，展現出極高的效力。



葉雅馨建議，不妨先問問自己：「離家最近的社區公園或綠地在哪裡？上次造訪是什麼時候？」，或「有多久沒有親近自然了」。在新的一年，將走訪附近的社區公園列入計畫清單中，也邀請父母親或晚輩一同前往，會發現在這自然的情境下，不僅整個人感覺變好、情緒穩定，甚至彼此互動與談話的氛圍也有所不同。



值得一提的是，研究團隊還計算出自然處方僅需投入極少的成本，便能產出高達４倍以上的效益，在個人找尋紓解壓力與促進心理健康方法時，應慎重被考慮；從政府的角度看，它更是一項必要且值得推動的策略，透過低投入、高回饋的方式，讓心理健康促進成為全民都能參與的日常。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊