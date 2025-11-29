關心馬太鞍溪橋工程 卓榮泰：人不一定勝天要順天

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）行政院長卓榮泰今天表示，馬太鞍溪橋涵管便道中午通車，第二階段鋼便橋工程進行40%，可望明年1月完工，明年底永久橋單線雙向通車；他期勉「人不一定勝天，但要順天」。

行政院長卓榮泰今天下午到馬太鞍溪橋北端舊橋橋台，視察台9線馬太鞍溪橋重建情形及馬太鞍溪左岸河川堤防搶修搶險情形。

花蓮馬太鞍溪橋因9月23日堰塞湖災害沖毀，目前正在進行重建工程，分3階段進行，第一階段的涵管便道今天中午12時開通，第二階段鋼便橋預計2026年1月底完工通車， 永久性的馬太鞍溪橋重建工程則預計2026年底完成單向橋梁雙向通車，2027年全面完工。

卓榮泰致詞表示，花東地區鄉鎮都集中在中央山脈跟海岸山脈之間的縱谷，所以台9線是物資運送、通勤醫療、農產品運輸及觀光必經之路，保持安全、暢通是中央跟地方共同的責任。

卓榮泰說，樺加沙颱風、鳳凰颱風造成涵管便道壞了再修、修了又壞、又再修，面對大自然，除了敬畏之外不能退卻，「人不一定勝天，但至少順天，尋找跟大自然相處共存共處之道，以努力跟毅力，用工程技術，克服困難。」讓花東民眾在更有保障的情況下能夠進出、回家。

他說，鋼便橋工程現在已經進行40%左右，希望明年的一月順利完工，明年底永久橋可以單線雙向通車，2027年整個完成，交通單位注意施工過程安全，早一天完成，早一天方便，秉持服務精神做好。

卓榮泰說，永遠記得50萬人次的超人，數十萬筆的善款、近新台幣14億元善款湧進花蓮，所以這裡每一個堤防、每一座橋梁，每一條道路工程，不僅維護花蓮鄉親生命財產安全，也跟所有關心花蓮的全國國人說明，「你們在這裡流下的血汗、辛苦，所資助的各種資源，政府、人民，中央跟地方用更大的力量維護好。」

卓榮泰指出，未來要持續發展觀光，明年中央政府總預算，已經把發展觀光列為擴大、推升內需重要的一環，要加速太魯閣的重建工程，長春祠的重建現在已經到達相當程度，「我要把長春祠還給太魯閣，把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界，我這樣的心願一定能夠達到。」

公路局長林福山簡報說明，永久橋的設計會採高架橋方式，加大跨距，增加通洪斷面，橋墩採門型框架式，再包覆鋼板，耐土石衝撞，由於上游堰塞湖淤積泥沙相當巨量，橋梁增高5公尺，配合水利署堤頂的高度，若加高也會再調整；永久橋預計下個月初開標，年底發包，要求施工廠商按照原來的進度，明年底單線雙向通車。（編輯：林恕暉）1141129