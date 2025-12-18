關心AI發展是否會泡沫化 楊金龍透露找宏碁陳俊聖演講
（中央社記者潘姿羽台北18日電）AI發展是否存在泡沫化疑慮，持續引發關注。央行總裁楊金龍今天透露，央行日前邀請宏碁董事長陳俊聖演講，也是為了探討AI是否有泡沫化疑慮；至於近期外資大砍台股，新台幣匯率走疲，楊金龍不諱言，台股這波修正，為市場對AI發展有雜音，股市太高也須修正，由此也知曉，資金面才是主導匯市關鍵，貿易面已非主因。
中央銀行今天舉行第4季理監事會後記者會，楊金龍接受媒體詢問關於外資動向、股市等看法。
楊金龍直言，台股連日下挫，就是因市場對於AI發展產生疑慮，造成股市修正，但這很正常，股市太高一定要修正，不然就會有泡沫疑慮。
楊金龍也分享，央行日前特別邀請宏碁董事長暨執行長陳俊聖演講，因為企業家的角度跟經濟學家不太一樣，會更貼近市場。至於演講主題，楊金龍說，就是談AI會不會有泡沫。
楊金龍藉由此事指出，市場認為經常帳順差龐大，匯率一定會升值，此預期不見得正確，因為資本流動已經是外匯交易大宗，占比逾9成，貿易面只剩個位數；以前衡量匯率看經濟基本面，也就是貿易，大家以此為基礎談均衡匯率，金融自由化以後，均衡匯率已經過時。
楊金龍接著表示，今年受惠於AI需求，台灣出口暢旺，央行估經濟成長率7.31%，先前很多人說，台灣出口這麼好，新台幣一定會升值，但7月以來，新台幣一路走弱，原因就是資金持續流出。
楊金龍解釋，歐美外資對台股參與程度很深，資本又非常巨大，他們在股市實現獲利後，匯出的力道會非常強勁，而且是短期、鉅額移動，對匯率影響很大。
幾年前，楊金龍曾以「極端氣候」形容外資進出，他今天重申，外資進出往往鉅額且集中，就好像極端氣候，在短短幾天，就把1年的雨量給下完。（編輯：潘羿菁）1141218
