關愛偏鄉 商總許舒博攜手企業春節送暖

為緩解經濟弱勢家庭在農曆年節期間的物資壓力，全國商總理事長暨人壽保險文教基金會董事長許舒博，連續四年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫，今年度持續深化與企業夥伴的共好關係，整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及新竹物流的資源，透過零售通路物資專業與精準物流，將實質的溫暖送至台灣偏鄉角落。

在本次計畫中，零售專業結合社福力量，「全聯福利中心」扮演物資整合角色，憑藉強大的採購與品牌優勢，提供多樣且分量充足物資，確保食物兼具實用性與品質。「全聯佩樺圓夢基金會」則負責資源統籌與志工號召，從初期的物資盤點到中期的裝箱作業，全聯佩樺基金會動員企業志工投入一線執行，從物資準備到實際發放皆投入執行。

除了物資供應，物流配送更是完成援助偏鄉計畫的重要關鍵，此次也透過物流克服地緣限制，傳遞企業社會責任。中華民國汽車路線貨運公會全聯會理事長李鈺祥年年響應春節公益送暖活動，派遣「新竹物流」專業團隊，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在歲末寒流之際，精準送達每個需要幫助的清寒孩子手中。

許舒博表示，「所為仁者必心懷天下」，感謝董事黃美娜、黃柏凱、許東敏、魏文彬、黃秀慧及聚德功德會理事長黃美如的支持與認購，共同關注偏鄉學童的生活與學習需求。未來將持續透過企業夥伴的分工合作與資源整合，讓愛心行動得以延續，陪伴孩子安心成長，並為社會累積正向力量。