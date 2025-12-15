關愛職災勞工 嘉縣府協力推動法律權益協助方案

嘉義縣府勞青處將與勞動部共同協助推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」／嘉義縣府提供





為協助勞工維護權益，勞動部將於115年推出「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，從職災發生起，即提供全方位的法律支援，嘉義縣政府為保障職災勞工及其家屬的基本權益，減輕面對醫療、職災補償及法律程序時的焦慮與負擔，將與勞動部共同協助推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，透過系統化、專業化的支持服務，幫助職災家庭在最艱難的時刻獲得及時且全面的協助。

嘉義縣府勞青處指出，「職災勞工及家屬法律權益協助方案」從職災發生起，即提供全方位的法律支援，包括職災原因初步分析、專業律師諮詢、陪同和解與調解、以及訴訟扶助等，確保職災勞工及家屬能獲得應有的補償與賠償。同時，也促使雇主加強對職場安全衛生的重視。

勞青處說明，阿福在一家金屬加工廠工作多年，是個勤奮踏實的技術工，有天按照主管指示到高處協助安裝設備，不慎從高處跌落致右腿嚴重骨折，還有多處挫傷，後續的復原情況不穩定，可能會留下失能，阿福擔心未來無法再復工，但更讓他心寒的是，事故發生後，雇主只有包2萬紅包慰問並未提供任何職災職補償，龐大的醫療費及家庭開支，讓原本經濟就不寬裕的阿福陷入困境。看到公車廣告宣導後，阿福主動致電諮詢，在職災專服員協助下，陪同進行免費律師諮詢，律師告知這是明確的職災，雇主依法有責任，阿福可以申請職災保險給付，也可以向雇主提出損害賠償。

勞青處長陳奕翰呼籲勞工朋友，如您或家人因工作發生傷病、意外死亡等情況，無論是否具備法律知識，都可以透過勞青處的窗口尋求協助，專業團隊將陪伴您走過艱難的時刻。如果有職災相關問題，請聯繫嘉義縣政府職災單一服務窗口，電話：05-3625930。

