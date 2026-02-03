關懷不缺席 大中華記者友好交流協會攜手花工助學子安心就學

（記者林富貴／花蓮報導）2月3日，大中華記者友好交流協會理事長林富貴偕同常務理事許清藤，特地自台北前往花蓮，與花蓮高工校長曾銘文、進修部主任金良遠一同前往進修部一年級太魯閣族游姓學生家中關懷，致贈6000元慰問紅包並表達誠摯慰勉之意，期盼減輕家庭負擔，讓學生安心就學。此次慰問金由林富貴、蔡其樺、丁建明、魏治民及李光前等人共同捐助，展現社會溫暖力量。

圖／大中華記者友好交流協會。

游姓學生學期初曾因家庭與交通因素，出現約八十節曠課情形。經導師孫家琳老師持續聯繫與深入了解後，發現學生居住在花蓮縣崇德地區，距離學校路途遙遠，每日須先步行至統聯客運站牌，搭車前往花蓮轉運站後再步行到校，單程通學時間約一小時；放學後亦須原路返回，求學之路相當艱辛。

廣告 廣告

進一步了解後得知，該生來自單親家庭，母親兩年前因車禍骨折，並罹患糖尿病，行動不便，無法接送孩子上下學；學生又因未成年無法外出工作，為維持生活，曾在深夜外出打獵貼補家用，生活處境令人不捨。

圖／大中華記者友好交流協會。

在掌握實際狀況後，花蓮高工隨即啟動校內救助與關懷機制，協助學生交通工具與生活資助，校長並親自募得電視，前往學生家中訪視慰問，實際行動傳達關懷與支持。

在學校與社會資源的陪伴下，該生逐漸穩定就學態度，重拾對學習的信心與動力。學生在接受協助後，至今未再曠課任何一節課，並於本學期成績表現亮眼，名列班級第二名，以實際成果回應師長與社會的關愛。

圖／大中華記者友好交流協會。

花蓮高工表示，學生能夠穩定就學並展現亮眼學習成果，除校內師長的陪伴外，也有賴社會善心的及時挹注，秀林鄉公所、縣政府及社會資源單位，都有給予關注與支持。此次特別特別感謝新北市記者友好交流協會主動關懷、遠道而來送暖，以實際行動支持弱勢學子。校方強調，這份愛心不僅減輕家庭壓力，更成為學生持續向學的重要力量，也期盼透過社會各界的關注與支持，讓更多孩子在求學路上不再孤單。

更多引新聞報導

大S逝世一週年追思 具俊曄守到最後 手寫信字字心碎惹淚

凍到骨子裡！周六溫度溜滑梯 專家示警：恐達寒流等級

