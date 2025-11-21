關懷五股區高齡榮民 新北榮服處寒天送暖到府

《圖說》新北市榮服處副處長李毓錫（左）轉頒尹伯伯夫婦新北榮 114 年「新住民生活家庭表揚」夫妻獎狀，並關心兩人生活近況。〈新北榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】近日氣候趨冷，新北市榮民服務處副處長李毓錫日前偕同輔導員及社區服務組長，前往五股區關懷高齡榮民，逐戶了解長輩健康狀況、居家環境與日常照護情形，並轉達輔導會的問候。他長提醒長輩，天氣驟冷務必注意保暖，但也要注意使用電器安全。

《圖說》李毓錫副處長傾聽尹伯伯生活近況並噓寒問暖，場面溫馨。〈新北榮服處提供〉

新北榮服處長林振生表示，面對高齡化與獨居、雙老家庭持續增加的趨勢，將秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」精神，結合長照、社福與醫療網絡，強化遠距系統運用、跨單位協作及定期訪視機制，提供穩定、周全且貼心的協助，讓榮民長輩能在熟悉的社區中安心頤養、溫暖過冬。

《圖說》李毓錫副處長貼心協助毛伯伯試穿保暖外套，並仔細調整尺寸。〈新北榮服處提供〉

他說，此次訪視98 歲毛伯伯、93 歲尹伯伯及 102 歲耿伯伯。毛伯伯與配偶同為高齡長者，正逢天氣濕冷，榮服處特別致贈保暖外套，並親自為毛伯伯試穿，外套尺寸合適、色彩醒目，毛伯伯開心地表示「這下出門就比較不怕冷了」。外套的鮮黃色也提升冬日外出能見度，有助於步行安全。

《圖說》李毓錫副處長貼心詢問毛伯伯試穿保暖外套後的感受，並關心日常生活近況。〈新北榮服處提供〉

尹伯伯身體硬朗，仍能步行登山，與配偶保持規律作息。兩人伯結縭逾二十載，相互扶持、生活和樂，平日多在社區內散步採買，生活簡樸踏實。今年更獲選為本處 114 年度「新住民生活家庭表揚」夫妻，肯定兩人共同為家庭努力與彼此支持的精神。