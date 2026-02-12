關懷住院榮民 基隆榮服處春節前夕專程探視

《圖說》方正處長(左2)偕同蘇澳分院護理部夥伴一同與苗伯伯歡喜合影。〈基隆榮服處提供〉

【記者葉柏成／基隆報導】基隆市榮民服務處長方正為關懷住院榮民健康狀況及需求，於春節將屆前夕，昨〈11〉日偕同服務同仁，前往宜蘭地區臺北榮總員山及蘇澳分院，探視關懷轄區內住院榮民，除了準備營養品致贈榮民外，也提供小點心及春聯分送醫院社工室、護理站同仁，感謝他們細心照顧榮民辛勞，也預祝新春愉快表達誠摯關懷。

方正表示，新年是國人重要的節慶，一向重視闔家團圓，對住院長輩而言，內心肯定比一般人更殷切期盼與親友們團圓，榮民前輩們是榮民服務處大家庭的一員，因此，榮服處每年三節前，都會特別安排關懷住院的前輩，表達關懷；一直以來非常感謝臺北榮總員山及蘇澳分院社工室及醫護、照服人員平日對住院長輩的悉心照護，讓長輩們獲得無微不至的醫療照顧。

榮服處當天訪慰住院榮民，也轉贈慈濟中正協力隊捐贈的五穀粉及基隆理想獅子會捐贈的毛毯抱枕毯，希望長輩們住院期間能方便飲用補充體力，也能在寒冬中禦寒與保暖，方正處長請榮民長輩們在醫院安心療養，早日恢復健康。

此次慰訪兩院共計11位住院榮民，榮民前輩對於方處長到訪均表開心，並互相預祝新春快樂。