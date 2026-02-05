關懷偏鄉獨居老人 桃園郵局寒冬傳溫暖





桃園郵局吳進益局長5日偕同桃園郵政工會徐理事長及各科室主管，前往大溪及復興地區進行業務訪視，並同步辦理偏鄉獨居老人關懷訪視，關心長者生活近況，傳遞郵政溫暖。

活動期間，也拜會復興區公所區長蘇佐璽，就地方關懷服務及未來合作方向進行交流，展現郵政與地方政府攜手照顧長者的用心。

桃園郵局吳進益局長一行前往偏鄉獨居老人關懷訪視，傳遞郵政溫暖。





吳進益表示，桃園郵局秉持「郵政即社區、服務即關懷」理念，長期投入獨居老人及弱勢族群關懷愛心不分大小，每一份心意，都是點亮希望的火光。

吳進益說，感謝各界的參與與支持，讓善行如涓涓細流，匯聚成大愛的河川，滋養更多需要幫助的人。桃園郵局將持續攜手各界，把愛與溫暖不斷傳遞，為社會帶來更多希望與正向力量。

