關懷偏鄉醫療 蕭民煌慨捐350萬傳愛安寧

記者林坤瑋／宜蘭報導

老家在宜蘭的蕭民煌與劉怡君，長期關注宜蘭偏鄉資源匱乏，秉持回饋社會、關懷弱勢與守護生命尊嚴的初心，提升宜蘭地區偏鄉安寧照護品質，於臺北榮民總醫院員山分院規劃設立安寧病房之際，慨然捐贈總價值三百五十萬元設備與工程經費，協助該院順利完成安寧病房設立，造福在地病患。

安寧病房主任張子偉感謝捐贈專業洗澡床及電動移入架各一套、自動翻身床四床、電動病床六床，並另捐助工程款一百十八萬六千元，讓偏鄉醫院的設備可以比擬台中榮總，全面強化安寧病房硬體設備與照護機能，不僅大幅提升病房照護品質，也有效減輕醫護人員照護負擔，使病人得以在更安心、舒適且有尊嚴的環境中，接受完善的安寧照顧。

員山分院副院長葉靜宜表示，此次捐贈為員山分院安寧病房開設注入重要的助力，讓病人能在更溫馨、舒適的環境下接受照護，院方將善用資源，且持續深耕安寧醫療服務，將愛在傳遞給在地民眾。