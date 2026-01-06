關懷偏鄉！商總與全聯、新竹物流發食物箱
[NOWnews今日新聞] 全國商總理事長、人壽保險文教基金會董事長許舒博為緩解經濟弱勢家庭在農曆年節期間的物資壓力，連續4年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫，今年度整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及新竹物流的資源，透過零售通路物資專業與精準物流，將實質的溫暖送至台灣偏鄉角落。
偏鄉愛心食物箱計畫中，全聯福利中心扮演物資整合角色，憑藉強大的採購與品牌優勢，提供多樣且分量充足的物資，確保食物兼具實用性與品質。
全聯佩樺圓夢基金會則負責資源統籌與志工號召，從初期的物資盤點到中期的裝箱作業，全聯佩樺基金會動員企業志工投入一線執行，從物資準備到實際發放皆投入執行。
除了物資供應，物流配送更是完成援助偏鄉計畫的重要關鍵。中華民國汽車路線貨運公會全聯會李鈺祥理事長年年響應春節公益送暖活動，派遣新竹物流專業團隊，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在歲末寒流之際，精準送達每個需要幫助的清寒孩子手中。
許舒博表示，「所為仁者必心懷天下」，感謝黃美娜、黃柏凱、許東敏、魏文彬、黃秀慧董事，以及聚德功德會黃美如理事長的支持與認購，共同關注偏鄉學童的生活與學習需求。
未來將持續透過企業夥伴的分工合作與資源整合，讓愛心行動得以延續，陪伴孩子安心成長，並為社會累積正向力量。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
面對逃逸移工 商總許舒博：行政院評估能否提「非法移工合法化」
每年86萬名台灣旅客去沖繩 商總拓銷創480萬美元商機
旅宿業開放引進外國技術人力 商總許舒博：先求有再求好
其他人也在看
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 8 小時前 ・ 49
五年來個人最大筆捐款！ 「百萬遺產」匯入健保愛心專戶藏暖心故事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保愛心專戶收到五年來個人最大筆捐款！健保署北區業務組今（5）日指出，北區業務組愛心專戶於去年12月收到一筆「無名氏」匯入的新台幣100萬元的愛心捐款，經追查發現背後有暖心故事，原來捐款人陳女士是感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，處理完母親後事後，將母親遺產百萬全捐入健保愛心專戶，希望協助更多無力負...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
失控房仲! 車輛長期停放無法看房竟砸車洩憤
社會中心／綜合報導不滿車輛長期停放，竟然砸車洩憤！台北市中山區一名房仲，不滿物件前方，被一輛自小客車長期停放，導致他沒有辦法帶看房子，竟然趁著下班經過時，多次砸車，把車子砸到如同廢棄車輛。5號凌晨，他還把自己的車開來，堵在巷口，遭到員警開單，結果房仲加碼指控，在管束過程中，被員警打傷。男子手裡拿著手機，一邊大聲咆哮，一邊錄影，直指眼前這輛車體嚴重凹陷、擋風玻璃全碎的銀色自小客車，明明就像報廢車，卻停在巷子裡，浪費停車空間。原來這名男子，是轎車前這一棟房屋的房仲，他指控這條巷弄，並沒有劃設紅黃線，卻被警方開妨礙通行，更指控警方對他說，先開單，再去申訴。房仲鄭先生表示，他說我沒有辦法讓它出來，他給我開了單，但並不是這樣子啊，我根本就沒有擋到他的路啊，我停這邊，怎麼可能擋到他的車。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／民視新聞）事發在台北市中山區，松江路的巷子裡。一名鄭姓房仲，受高齡90多歲的屋主委託賣房。不料，這棟房子的前方，有一輛銀色轎車，就停在房子的正門口，一停就是1年半。鄭姓房仲心生不滿，下班時經過，常常會過來砸車，去年還因為跳上車搞破壞，他還指控，之前員警獲報前來時，在管束過程中，將他打傷。週一凌晨，鄭姓男子再自己的車開來，要證明這輛自小客車，有佔據道路的嫌疑，卻遭到警方開單。中山警分局長春派出所副所長簡世裕表示，114年11月下旬，(鄭男)期間有飲酒踩踏車輛之行徑，經員警到場制止後，鄭男仍不斷對在場員警叫囂，並作勢進逼，警方遂依法對其施予管束。房仲不滿車輛長期停放，竟砸車洩憤。（圖／翻攝畫面）根據了解，銀色轎車停的地方，屬於私人土地，警方無權干涉。房仲沒有妥善處理相關糾紛，下場就是必須為自己的行為，付出代價。原文出處：物件前停車長達1年半！ 房仲無法帶看房憤而砸車 更多民視新聞報導黃子佼涉兒少法獲判緩刑 高院裁定延長境管8個月「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台元旦酒醉失控! 男闖超商亂砸推倒貨架 店家求償6萬提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 31
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 2
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 14
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導澎湖望安水垵沙灘今（4）上午發現一具浮屍，經指認，確認是陸軍澎湖防衛指揮部所屬作業隊潛水失蹤的何姓士官，當地警方已報請澎湖地檢署相驗，釐清死因。望安警分局說明，本（4）日上午11時左右，有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一大體，並向警方報案。警方蒐證研判，是上（12）月27日在馬公山水海域潛水失蹤男子；警方已聯繫家屬，在軍方、警方、憲兵隊人員陪同下，於今下午搭船至望安鄉確認身份，全案將報請臺灣澎湖地方檢察署檢察官進行相驗作業以釐清死因；另妥予協助家屬辦理後續事宜。原文出處：快新聞／陸軍士官馬公潛水失蹤 望安沙灘尋獲了 更多民視新聞報導數發部出手了！中國嗆抓捕沈伯洋 肉搜個資、影像全下架習近平朋友清零中！馬杜洛遭活捉 媒體人：「疑美論」徹底破功委內瑞拉副總統接任代理總統 華爾街人脈深厚民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
基隆熱水器大盜「元旦狂偷6台」 住戶氣炸報警「3天落網」
基隆市 / 綜合報導 天氣冷洗澡當然要洗熱水澡，但基隆好幾戶人家熱水器都被偷，小偷專門鎖定某一個廠牌，而且裝在一樓戶外的熱水器，他的動作很快，把熱水器拆下來裝進塑膠袋用車子載走，疑似要變賣，還好小偷被監視器拍到了，警方循線逮人。記者VS.受災戶說：「(很痛苦這樣)，痛苦，沒辦法洗澡啊。」實在忍不住怨氣，冷過頭的天氣，想舒服洗個熱水澡，沒想到熱水器竟遭洗劫，受災戶說：「要開熱水，咦，熱水怎麼一滴都沒有，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果一看，整台(熱水器)都不見了。」真的好傻眼，冷天報到之際，到底是誰趁人之危，時間回溯到元旦下午兩點多，只見一名男子戴上口罩遮掩，還拿出預先備好的手套，行跡鬼鬼祟祟，沒多久開始對住戶的熱水器動手腳，左拆右拆把零件都鬆開，接著往上一抬，熱水器就這樣被他搬走，民眾說：「怎麼可能，太離譜了吧，很冷啊，沒辦法洗澡啊。」鄰居都不敢相信，嫌犯還以黑色塑膠袋包裝，試圖掩人耳目，事發就在基隆安樂區國家新城社區，元旦起接二連三有熱水器遭竊，基隆市安樂區六合里長潘德發說：「(竊賊)裝備齊全，好像是一個熟練的水電工，就循著這個線到這個住戶偷完之後，裝到黑色塑膠袋，就裝上車了。」里長表示，光六合里跟五福里在元旦這天，就已經被偷走6座熱水器，警方獲報也迅速逮人。警方調查，嫌犯疑似都鎖定同品牌熱水器，選擇較隱密的防火巷，雖然手腳很快，但仍逃不過法網，基隆市警第四分局安樂派出所所長林頌軒說：「1月3日21時許，執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案後續依刑法竊盜罪嫌，移送台灣基隆地方檢察署偵辦。」才剛過新年，住戶就先破財，得重新裝新的熱水器，不只天氣寒冷，心也先涼了一半。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
健保署獲「百萬遺產」捐款 孝女感念母親生前受照顧：用到健保的好
衛福部健保署去年12月收到一筆百萬捐款，捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，將母親遺產百萬全數捐入健保愛心專戶，期盼幫助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，這也是健保愛心專戶5年來收到的最大筆個人捐款。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
台股攻頂3萬點後誰接棒？「AI載板、低軌衛星」雙引擎笑了 法人點名華通與「這PCB大廠」衝鋒名單
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在台積電領軍下強勢站上30,000點關卡，市場焦點開始轉向下一波具備成長想像的族群。法人研究指出，隨著AI與太空產業動...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
運將深夜救人闖紅燈遭罰！法官1席話「等救護車太慢」霸氣撤單
台南一名計程車司機於2023年9月載客時，因後座婦人突發呼吸困難、情況危急，為搶救生命而闖紅燈直奔醫院急診，遭科技執法拍下並開罰2700元。司機不服提告，主張是為了救人才違規。台南地院審理後，認定當時情況符合「緊急避難」原則，且若停車等待救護車恐延誤黃金救援時間，最終判決撤銷原處分，司機免罰。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 145
大立光、台積電強強聯手 揮軍AI
業界傳出，大立光（3008）揮軍AI市場，與台積電（2330）在當紅的共同封裝光學（CPO）領域合作，供貨準直徑元件，並...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農曆年前常見缺血危機 獅子會「重賞」鼓勵挽袖
每到農曆春節前，常見缺血危機，台南市歸仁獅子會發起全新年度的公益捐血活動，本月11日登場，除了準備禮券、關廟麵等贈品之外，還加碼送電風扇，祭出「重賞」，鼓勵民眾踴躍挽袖，救人一命。活動以「獅子有愛、捐血有情」為主題，今天在新豐高中舉辦行前宣傳，號召各界熱情響應，11日一起來參與，挽袖做公益。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
女為病逝母捐百萬 助弱勢家庭負擔健保費
健保署北區業務組愛心專戶去年12月收到一筆100萬元的愛心捐款。捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，匯款百萬入健保愛心專戶，期盼協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電發威內資護航 台股奔3萬點量能噴史上新高/面板雙虎齊亮燈 成交榜續稱霸/法說在即台積鏈躁動 從廠務到化工全面點火｜Yahoo財經掃描
美國股市在2026年首個交易日表現漲多跌少，道瓊工業指數上漲0.66%，那斯達克指數小跌0.03%，標普500指數上漲0.19%，費城半導體指數則在記憶體與設備股領軍下大漲4.01%。 個股表現上，AI資料中心需求推升記憶體報價預期，美光單日勁揚10.52%創新高，帶動半導體族群士氣；ASML因獲外資大幅上調目標價，股價大漲8.78%；台積電ADR同步上漲5.17%，創歷史收盤新高。相對之下，特斯拉因交車數據不如預期，下跌2.59%。亞股方面，日股與韓股走揚，港股小跌、陸股收紅，區域市場整體偏多。 台股今（5）日加權指數在權值股帶動下強勢噴出，終場大漲755.23點，收在30,105.04點，成交值放大至7,669.32億元，雙雙改寫歷史新里程碑。權王台積電(2330)法說行情提前點火，股價一度大漲至1695元，創歷史新高，終場漲逾半根收1670元，也帶動市值一舉竄升為全球第六大公司。電子權值股同步走揚，聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)表現亮眼；題材股方面，CES展登場在即，面板族群攻勢凌厲，記憶體族群在美光強漲激勵下，交投升溫。不過資金集中權值與少數族群，中小型股表現相對承壓，櫃買指數小跌作收，呈現「指數創高、族群分歧」的盤面結構。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前 ・ 6
溪湖24年一度建醮大典 "老外法師"持火筆幫祭改
中部中心／黃毓倫、黃信儒、李文華 彰化報導彰化溪湖24年一次建醮大典，全鎮大小宮廟一起盛大舉行，就有民眾去宮廟參加慶典，眼尖發現其中一名法師，竟然是洋人！其實這個洋人來自捷克，並非正式的法師，只是因緣際會，曾跟法師學習，用火筆祈福消災，當天有獲得法師的授權，替民眾祈福！溪湖建醮熱鬧非凡，宮廟擠滿人潮，只見一整排法師當中，其中一個洋人特別醒目，和其他法師一樣，穿著法師袍，拿著火筆，在民眾身上比畫。洋法師拿火筆完成祈福儀式後，還向民眾用中文說平安，就有民眾說沒聽聲音還以為他說的應該是阿門，沒想到是平安。台灣宗教儀式看到洋法師，讓民眾直呼新奇！民眾：「很新奇很特別，在台灣比較少看到，我覺得蠻新鮮的。」其實這位洋法師，並不是正式法師，他會出現在祈福現場，是經過正式法師，指導授權。民眾說很少看到洋人法師覺得很特別（圖／民視新聞）法師黃義智：「這位法師他是捷克籍的，一個我的學生，那他的因緣，是因為我的兒子跟他是同學，那他有跟我兒子提過，他對我們台灣的這些文化，宗教的文化，尤其道教文化，他都非常的有興趣，之前他也曾經在我的壇裡面，做了一兩次這個（祈福）動作，所以他有基本的一個能量，跟技術存在。」法師兒子的捷克籍同學，對台灣宗教文化非常感興趣，抓緊來台灣的機會，參加宗教盛事。只是老外的中文不好，別的法師火筆寫的是中文平安，那捷克法師咧？法師黃義智：「那他手上拿的這個叫火筆，代表的就是在道家裡面，是代表三昧真火，為我們所有信眾，來除煞消災然後祈福，那因為中文的部分對他來講，目前還是一個弱項，所以他昨天（3日）是用英文的方式，keepsafety這兩個字，來達到所謂的，消災解厄的一個功能。」正牌法師現身說明，洋法師是他兒子的同學，曾經跟他學習用火筆祈福。（圖／民視新聞）所謂心誠則靈，捷克籍一日法師虔誠替民眾祈福，相信當天在場接受儀式的民眾，都能感受到他的心意！原文出處：彰化溪湖24年一度建醮大典 "老外法師"持火筆作法 更多民視新聞報導紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香命理師抽國運籤竟是下下籤！詹惟中爆2026年5大災厄警告轉機? 南鯤鯓代天府6千萬牌樓遭颱風吹倒 馬年抽"旺"民視影音 ・ 1 天前 ・ 2