關懷備至 大同暖警攙扶不適老翁返所休息

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圖說：臺北市大同分局民族路派出所警員邱振嘉。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局民族路派出所警員邱振嘉擔服值班勤務時，於下午眼尖發現派出所對角有一老翁疑似身體不適徘徊於路口，便主動上前攙扶老翁到所休息後協助其返家。

因正值午後時分，老翁已年逾80歲，獨自在毫無遮蔽的艷陽下行走多時，疑似因天氣炎熱加上體力不支致站立不穩，頻頻以手扶牆，險些跌倒，所幸值班同仁眼尖發現異狀，立即上前關心並攙扶老先生至派出所吹冷氣休息，並耐心詢問身體狀況。老翁虛弱地表示，自己出門散步途中突然感到頭暈無力，一時之間不知道該怎麼辦。經短暫休息後，老先生氣色逐漸恢復，頻頻向警方道謝，警方同時也通知到家屬來將老先生帶回。

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大同分局提醒，高齡化社會來臨，警察除了維護治安與交通外，更是民眾最即時的依靠，若民眾發現身旁有長者身體不適或疑似迷途情形，可立即撥打110或119尋求協助，警方將即刻伸出援手，共同守護民眾安全。本例同仁主動關懷長者不僅展現警方守護市民安全的積極作為，也彰顯警察溫暖人心的一面，實為同仁表率，值得嘉許。