關懷兒少活動 徵求青少年大使

十二至十八歲青少年透過學校推薦及個人自薦方式報名兒少關懷大使，展現對關懷弱勢群體的熱忱與社會責任感。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為鼓勵青少年參與公共事務及促進多元文化交流，兒少處攜手小愉兒社福基金會舉辦公益義賣活動，邀請擔任「兒少關懷大使」的青少年參與。這些兒少關懷大使由十二至十八歲青少年，透過學校推薦及個人自薦方式報名，展現對關懷弱勢群體的熱忱與社會責任感，學習以善意與包容接納彼此，傳遞愛與希望的正向能量。

兒少關懷大使從籌備階段即分工合作，設計宣傳海報、構思口號並準備義賣事宜。每個細節都展現他們的用心與努力，不僅培養了與人合作、責任感與表達能力，更是實踐《兒童權利公約》中兒少的參與權，義賣所得將用於支持身心障礙朋友的服務計畫。透過這次義賣，兒少關懷大使不僅為弱勢群體帶來實質幫助，更透過理解與尊重，看見每一個生命的價值，融入多元而友善的生活中。

兒少處長吳雨潔表示：「兒少關懷大使對家鄉的熱愛與關懷不只是口號，而是透過自發性的實際行動展現，讓溫暖不僅停留在當下互動，更深深烙印在人心，成為延續的力量。未來，市府將持續支持青少年的社會參與，讓每個生命都擁有屬於自己的光芒，共同打造一個鼓勵參與、多元共融的友善城市。」