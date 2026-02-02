關懷北投人瑞榮民 北市榮服處歲末祝賀送暖

《圖說》102歲李玉德爺爺精神矍鑠，展現健康長壽典範。〈臺北市榮服處提供〉

【記者葉柏成／臺北報導】臺北市榮民服務處於農曆春節將屆前夕，為讓榮民長輩安心過好年，把握「金馬迎春」時節，主動關懷高齡榮民。副處長徐木生今（2）日前往北投區，親自訪視多位年逾九旬的榮民長輩，致贈年節禮盒及松茸燉雞、佛跳牆等調理包，並轉達國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發對榮民前輩的重視與祝福，提前祝賀新春愉快、闔家平安。

臺北市榮服處長黃信仁表示，未來將持續秉持「主動關懷、即時服務」精神，營造溫暖、有愛且安全的高齡友善環境。

徐木生今天於訪視中逐一關心長輩生活起居與健康狀況，叮嚀近日氣溫偏低務必注意保暖，並提醒居家用電安全事項；同時說明輔導會已建置高齡就醫綠色通道，85歲以上長者前往榮總可享優先看診及抽血服務。

徐木生今天訪視對象共五位高齡九十歲以上的榮民爺爺，皆歷經戰亂與時代變遷，人生故事令人動容。

《圖說》97歲薛龍爺爺至今仍能自理生活，展現自立自強的精神，右一徐木生副處長。〈臺北市榮服處提供〉

97歲薛龍爺爺曾任空軍通信兵，服役於臺南、東引等地，退伍前服務於陽明山空軍雷達站，因地緣關係定居於陽明山氣象站附近，至今仍能自理生活，展現自立自強的精神。

102歲李玉德爺爺精神矍鑠、談吐清晰，長年維持規律作息，持續從事釣魚、游泳等運動，展現健康長壽的典範。

《圖說》90歲陳文淵爺爺參與八二三砲戰，年輕時投身保家衛國行列，將青春奉獻國家。〈臺北市榮服處提供〉

90歲陳文淵爺爺曾親身參與八二三砲戰，年輕時投身保家衛國行列，將青春奉獻國家，無私精神令人敬佩。

94歲的另一位陳爺爺則熱愛書法藝術，長年以筆墨陶冶性情，現場展示近期作品，字跡蒼勁有力，流露深厚文化底蘊。93歲劉爺爺雖因早年勞動導致身形略顯駝背，仍以燦爛笑容迎接訪客，互動溫馨感人。