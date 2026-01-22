關懷南投弱勢 靈巖山寺、淨心慈善基金會捐助善款及食物箱

臺灣靈巖山寺暨財團法人佛教淨心慈善基金會連續3年慨捐急難救助金給南投縣政府，今年另捐贈愛心食物箱。（圖：縣政府提供）

臺灣靈巖山寺暨財團法人佛教淨心慈善基金會，連續3年慨捐急難救助金給南投縣政府，今年特別針對低收及中低收入戶獨居長者，捐贈320份愛心食物箱，今（22）日由縣長許淑華及12個獨居老人服務單位代表受贈，許縣長衷心感謝佛門慈悲，持續協助縣府守護弱勢家庭及獨居長輩的愛心。

「臺灣靈巖山寺暨財團法人佛教淨心慈善基金會－寒冬送暖感恩儀式」，由靈巖山寺住持釋自興、首座和尚兼佛教淨心慈善基金會董事長釋自賀、基金會創辦人釋衍成等法師出席，許淑華縣長偕社勞局局長林志忠、民政處處長林琦瑜等縣府團隊接待。

許縣長並與12個獨居老人服務單位，包括南投縣私立長青居家長照機構、東華居家式長照服務機構、南投縣家庭支援協會、竹山秀傳醫院、弘慧居家長照機構、私立福氣安康綜合長照機構、生命連線基金會、台灣有愛慈善會、私立珍寶居家長照機構、私立嘉賀居家長照機構、私立家和居家長照機構、私立蒔在居家長照機構的代表，一起代表接受120萬元急難救助金及320份食物箱。

許縣長指出，靈巖山寺不僅是非常重要的佛法修行道場，更長期關注各種的公益活動，她擔任縣長後十分榮幸與山寺結緣，113年起靈巖山寺每年都捐贈120萬元挹注縣府急難救助基金，今年更是好事接二連三，今天再次到縣府關懷弱勢，累計已捐助360萬元，其中240萬元善款，縣府已實際照顧了125個家庭，讓這些遭逢劇變的貧困孩子與家庭，能夠及時獲得濟助闖過難關，縣府一定會珍惜並持續好好善用這筆善款。

許縣長說，由靈巖山寺設立的佛教淨心慈善基金會更是積極入世傳揚佛法關懷弱勢，這次也特別在農曆年前捐出320份的愛心食物箱，裝滿各種麥片、麵條、罐頭。不約而同，德昌營造也捐出320份食物箱，縣府將會立刻透過12個獨居老人服務單位，將這些愛心物資送到最需要的獨居長輩手中，讓獨居長輩們感受到年節的溫暖。

佛教淨心慈善基金會董事長釋自賀代表靈巖山寺及佛教淨心慈善基金會指出，靈巖山寺開山妙蓮老和尚慈悲、悲願，在創建靈巖山寺的六大宗旨當中，其中第四項，就是希望能夠設立慈善事業，來救度社會上苦難的眾生，藉助南投縣政府的效率支援，希望能讓這次的捐款及愛心食物箱，最快分送到面臨急難乃至於弱勢的家庭，讓他們得到些許幫助與溫暖。更希望未來帶動更多的有心人士，乃至於社會賢達，都能夠來共襄盛舉，讓南投提升成為人間的淨土。（張文祿報導）