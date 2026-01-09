關懷原民急難家庭 魏嘉彥親送救助金溫暖人心

花蓮市長魏嘉彥秉持「讓市民在困境中不孤單」的施政信念，長期關懷遭逢急難的家庭。九日前往花蓮市六戶原住民族案家訪視，將原住民族急難救助金一一送到案家手中，透過實際行動傳遞市公所的關懷與支持，期盼協助案家度過眼前難關（見圖）。

此次受助的六位案家，皆是透過花蓮市公所急難救助機制提出申請，在面臨疾病、突發變故或家庭經濟陷入困境時，獲得即時協助。市公所也提醒，凡市民生活遭遇急難、經濟負擔沉重者，皆可主動向花蓮市公所提出申請，市政團隊將竭力提供必要協助。

魏嘉彥市長表示，花蓮市公所重視每一位市民的生活處境，市政團隊將持續強化急難救助機制，確保協助能夠「及時、到位、有溫度」。他也指出，為補充公部門制度資源的不足，市公所特別成立「慈愛基金」專戶，提供更具彈性與多元的救助方式，讓弱勢家庭在困境中仍能感受到社會的支持與希望。

市公所原住民族行政課長張金蓮說明，接獲急難救助申請後，均會即刻派員前往案家進行訪視與評估，並依實際需求核發醫療救助金，以協助減輕醫療及生活開支壓力。未來，市政團隊也將持續關懷六位案家的生活狀況與復原情形，確保關懷與協助不中斷，持續成為市民最堅實的後盾。