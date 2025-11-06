關懷吳興退舍榮民眷 臺北市榮服處叮嚀防詐重保安全

《圖說》臺北市榮服處總幹事葛得生到吳興退舍訪視低收入戶遺眷郭淑琴，關懷阿姨居家生活與身體健康情形。右：遺眷郭淑琴阿姨。中：葛得生。左：社區服務組長沈麗華。〈臺北市榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成臺北報導】臺北市榮民服務處為落實退輔會對年長榮民及榮眷的關懷照顧，今（6）日前往信義區吳興退舍，由總幹事葛得生偕同輔導員及社區服務組長，一同探視高齡榮民與眷屬，致贈養生飲品，關懷生活起居並提醒防詐安全。此外，也鼓勵年長榮民考慮入住地區榮民之家，讓政府提供完善照顧與安全居住環境，安心頤養天年。

《圖說》臺北市榮服處總幹事葛得生到吳興退舍訪視單身榮民焦希海，關心飲食衛生並叮嚀防詐重保安全。前：葛得生。後：吳興退舍榮民焦希海伯伯。〈臺北市榮服處提供〉

探視過程中，葛得生親切與長輩話家常，關懷其健康與生活狀況，並轉達輔導會嚴德發主委對榮民長輩的誠摯問候與關懷。也特別提醒，近期政府普發現金 1 萬元，詐騙集團伺機行騙，政府機關絕不會主動寄信、傳訊息要求提供個資或點擊連結、轉帳，籲請長輩提高警覺、謹防受騙。

此外，榮服處也鼓勵年長榮民考慮入住地區榮民之家，讓政府提供完善照顧與安全居住環境，安心頤養天年。長輩們對榮服處的親切問候與貼心服務深表感謝，感受到退輔會持續關懷榮民的溫情與照顧。

《圖說》臺北市榮服處總幹事葛得生到吳興退舍訪視榮民黃坤明，關懷近期身體健康情形。中：榮民黃坤明伯伯。左：臺北市榮服處總幹事葛得生。右：社區服務組長沈麗華。〈臺北市榮服處提供〉

今天關懷的高齡榮民眷包括；94歲的焦伯伯身體硬朗，仍能自行外出購物與料理三餐，生活自理且注重養生；92歲的黃伯伯與配偶同住，近期接受臺北榮總盲腸惡性腫瘤手術，目前居家休養中，體力稍弱但仍保持樂觀心情；83歲的郭阿姨平日自行買菜、烹飪，閒時運動、返鄉探親，樂觀知足；88歲的蕭阿姨則因視力不佳及牙齒脫落，飲食受限，但每天仍為自己烹煮美味可口餐食。