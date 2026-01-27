關懷嘉縣獨居長者 針織業者寒冬送暖

南聯針織廠公司秉持關懷社會的精神，在寒冬時節捐贈毛帽、脖圍、領巾等禦寒用品，提供嘉義縣社會局轉贈給本縣造冊之獨居長者。嘉義縣社會局二十七日回贈感謝狀，感謝南聯針織廠董事長林其田為長輩送上溫暖與祝福。

董事長林其田說，企業在追求永續經營的同時，也希望善盡社會責任，透過實際行動回饋社會，這次捐贈一批禦寒用品，期盼能為獨居長者帶來溫暖，也號召更多企業與民眾一同關注弱勢長輩的生活需求。嘉義縣社會局長期關注獨居長者生活需求，透過列冊管理及定期關懷訪視，掌握長者生活狀況。依據社會局統計，一一四年造冊獨居老人人數為二千二百三十五人，因應冬季低溫及年節期間長者需求，社會局持續結合民間資源，強化寒冬關懷與生活支持。

此次南聯針織廠捐贈的禦寒用品將由各鄉鎮市公所以及關懷獨居老人志工隊進行發放，確保物資能即時送達長者手中，為長輩帶來溫暖，安心過冬。關懷行動也呼應今年中央推動的「擴大獨居老人服務計畫」政策，透過實地訪查與關懷掌握獨居長者生活狀況，作為後續關懷訪視、餐飲服務、緊急救援連線及相關福利資源連結的參考依據。社會局長張翠瑤說，毛帽、脖圍及領巾等禦寒用品是冬季日常必需物資，透過民間企業的愛心挹注，讓政府關懷服務能更加周延。縣府將持續結合民間資源與在地網絡，透過公私協力方式強化獨居長者照顧服務。