關懷基隆榮民眷 基隆郵局、〈心蘭愛鄉〉贈物資送暖

《圖說》基隆郵局代表與榮服處同仁合影，中右為榮服處方正處長，中左（黃色服務背心者）為基隆郵局吳聰明局長，左一榮服處李復鄉副處長。〈基隆榮服處提供〉

【記者葉柏成／基隆報導】春節將屆，基隆郵局及心蘭愛鄉生活發展協會今（4）日分前往基隆市榮民服務處捐贈物資，對基隆地區榮民眷表達關懷；基隆郵局由吳聰明局長率主管及同仁捐贈榮服處營養品及大米物資一批，委由榮服處轉發給亟需要生活照顧的榮民眷。心蘭愛鄉生活發展協會由劉元清理事長、基隆市建國里王雅蘭里長及協會成員，一同捐贈愛心拐杖傘一批，表達對榮民眷的誠摯關懷。

《圖說》心蘭愛鄉生活發展協會與榮服處同仁合影，方正處長（中）、中右為劉元清理事長、中左為基隆市建國里王雅蘭里長。〈基隆榮服處提供〉

兩單位受到榮服處方正處長率同仁的熱情接待，並舉行了簡單隆重的捐贈儀式，方正處長代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，表達誠摯謝忱。方正表示，誠摯感謝基隆郵局及心蘭愛鄉生活發展協會，共同關懷基隆地區榮民眷，長期支持榮服處推展榮民眷服務照顧，並持續捐贈榮服處物資；此次獲捐贈的物資，會盡快地由第一線的同仁轉贈給有需要的榮民眷，並轉達兩單位對榮民眷的關懷。

《圖說》基隆榮服處方正處長（右）回贈基隆郵局吳聰明理事長紀念品。〈基隆榮服處提供〉

基隆郵局長吳聰明說，此次準備的營養品麥片及白米一批，希望送給榮服處年長的榮民眷，讓他們可以在年節前收到郵局的關愛；郵局長期致力於關懷獨居長者公益活動，並持續把愛傳遞下去，以照顧關懷更多的榮民眷及一般民眾，此外，郵局亦相當重視防騙工作的推動，未來可在榮服處大型會議中，為榮民眷做防騙宣導，以維護財產安全。

心蘭愛鄉生活發展協會劉理事長及建國里王里長共同表示，協會將持續捐贈愛心物資給榮服處，希望能提供榮民眷更多的支援，此次協會訂製了一批黃藍相間、非常適合長者在基隆多雨及夜間行走，醒目且安全的拐杖雨傘，希望榮服處協助轉送給轄內榮民眷長者，以表達協會對他們的關懷。