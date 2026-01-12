關懷墨西哥移工 低收戶發放冬衣

美國南加州，很多社區住著不少來自墨西哥的移民家庭，有些家庭最近因為美國移民政策的調整，面臨家庭成員分離，與經濟壓力交織的困境。慈濟喜瑞都聯絡處，與兩所學校整合需要受助的名冊，為這些生活艱困的家庭，送上溫暖與新年祝福。

滿臉笑意地進入慈濟冬令發放的現場，陪伴新移民家庭挺過嚴冬，慈濟喜瑞都聯絡處，與兩所學校合作，為社區中的低收入家庭送上溫暖。

慈濟志工 葉彩瓊：「80個家庭中，有25%到30%都是新移民 ，這些家庭生活非常困苦 ，所以我們慈濟，在今天發放了一張現值卡，100塊(美金) ，讓他們在過節 可以買個東西 ，同時我們也提供了寒冬送暖的毛毯，還有襪子 當然有一點巧克力，讓家庭有感受到佳節的味道。」

這些新移民，多數是西語裔家庭，因此志工以他們熟悉的母語互動，問答環節讓大家更認識慈濟。

受助戶 克里斯托：「我學到了很多關於不同文化的事，也了解到你們如何祝福和，幫助其他人 不僅僅在你們自己的，文化圈(社群) 你們也在我們社區，和其他社區 做了很多很棒的事。」

迎接新的一年，志工準備的新年禮物，有禦寒用品，也有孩子們喜歡的食品，幫助他們挺過人生最困難的時刻。

受助戶 菲力普：「在今天的寒冬送暖中，我拿到很多免費禮物，還有一張現值卡 我再次得到，慈濟的祝福 我想說，非常謝謝你們所做的一切努力。」

受助戶 梅菈：「在我們的袋子裡有一條毯子，還有許多對我們家庭，很有幫助的物品 我很感激，也希望這樣的活動 ，未來能夠一直持續地辦下去。」

收下禮物的大家，在愛與關懷的溫柔旋律中，暖了心，也更有力量面對2026年的各種挑戰。

