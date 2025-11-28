關懷外籍漁工 新北秋冬送暖邀請醫師義診

【民眾新聞葉柏成新北報導】近日天氣多變，新北市勞工局為關懷辛勞的外籍漁工，昨〈27〉日前往萬里漁會進行關懷訪視，發放保暖發熱衣及保暖帽等禦寒物資，還結合義診、義剪、視障按摩活動，讓現場有近百名外籍漁工開心過冬，感受台灣的人情味。此外，還將於勞工局表示，還將於12月2日上午在瑞芳漁會、5日上午在金山區漁會，舉辦2個場次訪視，盼雇主及仲介協助宣傳活動訊息，讓漁工朋友參加。

《圖說》新北勞工局長陳瑞嘉致贈獎狀，感謝新北市女子美容商業同業公會提供移工義剪。〈勞工局提供〉

此外，勞工局也邀請中央漁業署、移民署，以及新北市警察局、漁業處及漁會等相關單位，更邀請駐台北印尼經濟貿易代表處，一同入港進行關懷，並提前宣導年節期間，漁工朋友務必注意安全休閒活動，維護自身工作權益，安心溫暖過好年。

《圖說》今年特別邀請慈濟基金會醫師一同參與義診，讓漁工朋友感受滿滿關懷。〈勞工局提供〉

勞工局長陳瑞嘉表示，自102年起，勞工局每年都會在春節前夕，派員至新北市五大漁會(金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮)駐點關懷。往年發放時寒冬已至，為讓漁工朋友能及早拿到全新採購的內刷絨發熱衣、保暖帽等物資，規劃安排提早發放。

《圖說》新北市勞工局前往萬里漁會關懷外籍漁工，發放保暖發熱衣及保暖帽等禦寒物資。〈勞工局提供〉

他說，今年除了新北市女子美容商業同業公會及視障按摩小棧到場，為移工朋友進行義剪、按摩外，還特別邀請慈濟基金會醫師一同參與義診，讓漁工朋友感受到臺灣滿滿的熱情關懷。