關懷大安區榮民眷長輩 臺北市榮服處寒冬傳溫情

《圖說》102歲的解奶奶年輕時隻身隨軍來臺，歷經動盪歲月，以堅毅與智慧撐起家庭，左為黃信仁處長。〈台北市榮服處提供〉

【記者葉柏成／臺北報導】臺北市榮民服務處鑑於寒冬時節，北部地區天氣持續濕冷，關懷榮民眷長輩生活情形，處長黃信仁今（28）日率領輔導員及社區服務組長，前往大安區親切關懷長輩的生活起居與身體狀況，並提醒注意保暖、防寒措施，以及冬季使用電器、瓦斯安全事項，防範居家意外，讓長輩在寒冬中感受到滿滿關懷與溫暖。

黃信仁表示，未來仍將秉持服務不間斷精神，持續落實各項照顧作為。同時鼓勵長輩及家屬使用安心御老平台與遠距居家照顧系統，整合就醫與慢性處方資訊，結合風險預警與訪視支援，打造安全溫暖的高齡居家環境。

廣告 廣告

黃信仁一行人今天分別探訪關懷；

102歲的解奶奶年輕時隻身隨軍來臺，歷經動盪歲月，以堅毅與智慧撐起家庭，對子女教育尤為重視，子女皆畢業於一流學府，讓慈祥和藹的臉上多了一份引以為傲的光彩；

《圖說》100歲的彭爺爺仍保持良好精神狀態。〈台北市榮服處提供〉

100歲的彭爺爺仍保持良好精神狀態，曾考慮入住榮家，最終難捨熟悉的環境與老鄰居，仍選擇留在長年居住的國宅。榮服處特地協助申請緊急救援系統，讓居家生活多一層保障；

《圖說》84歲的金伯伯個性開朗好客，持之以恆的運動是保持良好體能的秘訣。〈台北市榮服處提供〉

84歲的金伯伯個性開朗好客，持之以恆的運動是保持良好體能的秘訣。談起年輕時在華視擔任節目製作人的往事，製作過高凌風、蘇芮、陳今佩等知名歌手及張炳煌的書法節目，仍如數家珍。而老同事、朋友間的結伴出遊及聚會，讓生活充實忙碌且精彩。