關懷宜蘭水患 上人開示：戒慎守護人皆平安

宜蘭持續的雨勢，讓冬山、羅東、蘇澳地區發生積淹水情形。慈濟基金會災害應變中心，12日上午再度召開會議，並與宜蘭慈濟志工連線，由上人親自主持，除了了解目前災況，以及法親關懷的情形，上人也提醒，要用戒慎虔誠的心，家庭平安，才能安心展開救援行動。

透過視訊連線，宜蘭慈濟志工，回報目前災況，以及法親關懷情形。

宜蘭慈濟志工 吳宏泰：「颱風沒有直接從宜蘭進來，但是外環氣流跟共伴的效應，所以造成冬山、五結、羅東這邊，有的下雨，水非常大，也造成地區淹大水。」

宜蘭慈濟志工 廖淑瑛：「到昨天晚上10點，我們收到的法親，淹水的部分，在蘇澳地區有13戶，法親的家淹水，再來冬山有4戶，羅東有3戶。」

慈濟本會災害應變中心，12號上午召開會議，上人親自主持，叮嚀志工，不可輕忽。

證嚴上人開示：「師父一直都說，戒慎虔誠，平時就要好好戒護，總是謹慎，從自己做起，我們才有辦法及時去救人，救人是我們慈濟人的任務，當然對家庭照顧，應該也是一樣要很用心，家庭平安，才能安心去做救人的事情。」

風雨還沒過去，面對天氣變化，人人都必須提高警覺，戒慎以對。

