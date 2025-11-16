關懷家鄉作文賽現場開箱 美濃300學子以文會友

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃第15屆「關懷家鄉現場作文比賽」，吸引逾300名學子以文會友，各組優勝名單揭曉，預定12月27日在美濃國中視聽教室舉行頒獎典禮。

由於高雄區國中教育會考寫作測驗分數，將從114學年度國中入學新生起(117學年度高中職入學)納入總積點，並調整會考總積點為36點，其中包含寫作測驗1點，在黃永南基金會經費支持下，美濃博士學人協會和美濃鎮教育會共同舉辦「關懷家鄉現場作文比賽」，期望藉由比賽彰顯寫作的重要性，並提升學子的閱讀素養。

美濃博士學人協會理事長劉永元表示，今年比賽分為5個組別，涵蓋高中職至國小低年級 ，作文題目現場公布，考驗學子的臨場寫作能力和對家鄉的理解深度，其中，高中職組以「給家鄉的一封信」為題，鼓勵學子抒發對家鄉的情感或規劃未來發展藍圖，國中組以「節慶家鄉」為題，引導學生分享家鄉的文化特色或節慶時返鄉的心情。

國小高年級組題目為「我的家鄉味」，探討家鄉味是媽媽的拿手菜、年節粄香、或是濃濃人情味，中低年級組分別以「印象中的家鄉」、「我的家鄉」為題，鼓勵學子介紹自己的家鄉。

南隆國中校長黃啟賓表示，在AI時代，機器可以生成文字，但唯有人類透過深度思考、情感連結與價值判斷所產生「有溫度的文字」，才能真正發揮影響力和領導力，這場回歸家鄉主題的現場作文比賽，正是培養學子獨立思考和人文關懷的最好途徑。

各組評選出前3名佳作，名單如下：高中組第1名吳子瑄(旗美高中)、第2名黃雋宸(旗美高中)、黃湘晴(高雄女中)、第3名陳妍熹(旗美高中)、林承毅(旗美高中)，國中組第1名黃湘昀(南隆國中)、第2名張郁琪(南隆國中)、董芮彤(南隆國中)、宋苡蓀(美濃國中)、張怡敏(美濃國中)、第3名羅上喆(龍肚國中)、黃俞瑄(南隆國中)、蕭瑜瑾(南隆國中)、邱文香(南隆國中)、曾子函(美濃國中)、劉禹軍(美濃國中)。

國小高年級組第1名吳羽珏(美濃國小)、第2名邱緗綺(美濃國小)、黃麗尹(廣興國小)、第3名溫心妮(美濃國小)、黃雨萌(中壇國小)、毛胤寍(吉洋國小)，中年級組第1名劉佳縈(美濃國小)、第2名吳蕎安(美濃國小)、第3名劉昍穎(美濃國小)，低年級組第1名鍾岳翰(吉洋國小)、第2名江沐晨(美濃國小)、第3名施妍霏(吉洋國小)、倉業翔(美濃國小)。

各組特優及優等作品將陸續刊登於《月光山雜誌》，所有得獎作品更將編輯成冊，出版「第十五屆美濃後生文學獎耕讀集」。

