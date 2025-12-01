關懷弱勢不停歇 新北市議會訪視育幼院並贈50萬元慰問金

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會訪視團1日前往基督教芥菜種會附設愛心育幼院關懷院童生活狀況，並持續追蹤育幼院重建進度；議長蔣根煌亦邀集多個社福單位代表至議會茶敘，傾聽第一線需求並致贈慰問金，展現議會對弱勢族群的長期支持與重視。

圖／新北市議會議長蔣根煌亦邀集多個社福單位代表至議會茶敘，傾聽第一線需求並致贈慰問金。（新北市議會提供）

訪視行程由新北市議會秘書長陳王正源、議員洪佳君等人代表議會出席，除了解院童近況，也關注整體重建工程進度，並代表議會致贈10萬元慰問金；育幼院院長蘇鈺惠表示，感謝議會多年以來的關心與支持，重建工程預計於明年完工，屆時院童將能擁有更安全、更完善的生活與學習環境。

茶敘則邀集新北市私立常福緣老人長期照顧中心、新莊中港小型作業所、新莊幸福小型作業所、新豐小型作業所、新莊幸福身心障礙者日間照顧中心、新莊頭前庄障礙者日間照顧中心、新北市愛樂發展中心等；議長蔣根煌、副議長陳鴻源及國民黨團書記長王威元、民進黨團總召廖宜琨也都到場致意，並代表議會致贈40萬元慰問金，盼能減輕各單位運作負擔。

議長蔣根煌表示，照顧弱勢是社會共同責任，雖然政府資源有限，但民間力量無窮，盼公私部門持續攜手，有錢出錢、有力出力，一起幫助弱勢朋友，共同打造更有愛的城市；強調議會將全力支持社福預算，確保每一份資源都能用在需要的人身上。

新北市政府社會局長李美珍直言，感謝議會長期支持社福政策，未來將持續推動更完善的制度，打造友善、無障礙的社會環境；愛樂發展中心主任林爾思說，感謝議長對弱勢朋友的關懷，除經費的挹注，對於相關政策的推動更是不遺餘力，讓弱勢族群獲得最大的照顧。

