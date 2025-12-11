關懷弱勢傷病榮眷 彰榮處掌握狀況及時救助

副處長蘇一中等人共同前往遺眷鍾女士家中關懷其生活及身體狀況。（記者方一成攝）

▲副處長蘇一中等人共同前往遺眷鍾女士家中關懷其生活及身體狀況。（記者方一成攝）

為關懷弱勢傷病榮眷，彰化縣榮服處由副處長蘇一中與責任區輔導員、急難救助承辦人及服務區組長共同前往遺眷鍾女士家中關懷其生活及身體狀況，致贈愛心保暖物資及急難救助金，送上及時暖暖關懷及服務。

遺眷鍾女士因榮民先生多年前過世，獨立扶養四名子女，家境清寒較為弱勢，長期肩負沉重家計，身體也因此累積不少病痛，最近更因胸壁挫傷及膝傷住院治療，經社區服務組長回報及輔導員訪視瞭解，檢附診斷證明及就醫收據等佐證資料，立即協助鍾女士申請急難救助金，急難救助承辦人依「國軍退除役官兵輔導委員會榮民榮眷遺眷急難救助及慰問作業要點」核實審查後，立即由副處長率責任區輔導員、急難救助承辦人及服務區組長共同前往鍾女士家中親自致贈愛心保暖物資及發放救助金，即時掌握榮民眷狀況，主動聯繫關懷及救助，讓鍾女士對於榮服處的關懷頻頻致謝，直呼感動。

彰榮處蘇一中副處長今（十一）日表示，榮服處除秉持「榮民在那裡，服務到那裡」的服務理念，照顧榮民眷更是榮服處責無旁貸的使命，透過榮服處服務的能量、資源協助榮民（眷），將政府的關懷化為實質行動，讓每一位榮民及眷屬都能安心生活，感受政府滿滿的關懷與祝福。