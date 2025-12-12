關懷弱勢寒冬送暖 台電北北區處「愛心就像電力」

【民眾新聞葉柏成新北報導】不只輸送電也送愛！台電台北北區營業處為善盡企業社會責任不忘寒冬送愛，今(12)日由處長許一女偕同勞工董事林政良、台灣電力工會36分會常務理事陳大業、職工福利委員會副主任委員林旭昇、同心園地園丁及志工團志工前往「創世基金會」、「華山基金會」、「聖安娜之家」、「聖道兒童之家」及「體惠育幼院」等公益團體致贈慰問金合計20萬元，以實際行動支持公益團體，讓他們感受到台電是非常溫暖的公司。

《圖說》台電台北北區處長許一女〈右四〉致贈創世基金會慰問金。〈北北區處提供〉

許一女表示，台電公司平日肩負穩定供電任務，提供民眾便利生活的電力，也持續付出行動支持公益團體，關懷社會弱勢族群，盡一份溫暖的心及棉薄之力，讓「愛心就像電力」，那裡有需要就送到那裡去，讓他們感受到社會的關心與陪伴。

《圖說》台電台北北區營業處關懷弱勢寒冬送愛。〈北北區處提供〉

她指出，同時，台電公司也期盼發揮拋磚引玉的力量，喚起社會各界重視公益團體的付出及弱勢族群的存在，為需要幫助的人們盡一份「真善美愛」的力量，一起點亮生命的希望。

《圖說》華山基金會回贈台電台北北區營業處感謝狀。〈北北區處提供〉

創世基金會公關暨社資部主任吳昭芬說，感謝台電提供實質的幫助，給予基金會在物資上的關懷與支持，讓愛心無遠弗屆傳送到社會的每個角落，讓弱勢族群都能感受到歲末寒冬的溫暖，也期盼社會能激發更多真善美愛的良性循環，讓愛持續深耕，為弱勢族群帶來更多關心和希望，成為社會穩定的重要力量。