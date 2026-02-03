關懷弱勢族群 中山獅子會及不動產代銷經紀公會聯合寒冬送暖

▲ 中山獅子會及不動產代銷經紀公會聯合寒冬送暖留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】農曆春節將至，為使羅東鎮獨居老人暨重度身心障礙獨居者感受到社會的溫暖，在羅東鎮長吳秋齡邀集下，宜蘭縣中山獅子會及宜蘭縣不動產代銷經紀商業同業公會聯合於2月3日辦理「羅東鎮獨居長者暨重度身心障礙獨居者寒冬送暖活動」，衷心關懷弱勢並祝福大家能開心過好年。

這項寒冬送暖活動，2月3日上午在羅東鎮公所辦理，由中山獅子會現任會長林美玲及輔導會長黃欣苓等獅友與宜蘭縣不動產代銷經紀商業同業公會理事長張芫萍及輔導理事長陳芓凝等理監事多人到場，共同關懷弱勢族群。

▲中山獅子會長林美玲(右)接受羅東鎮長吳秋齡頒發感謝狀。

由於連日來寒流低溫，捐贈單位特別準備包含舒服被、背心、圍巾及手套等物資，希望獨居長者及重度身心障礙獨居者在歡慶年節時都能溫暖過冬，隨後並由吳秋齡鎮長親自陪同及志工的協助，將這一份份飽含心意的物資及時送至各位獨居長者手中。

受服務者中最年長者已高齡97歲，在為社會服務奉獻了一輩子後，仍然努力維持獨立自主的生活，因不敵歲月的摧折，行動上終是大不如前，數年前始申請送餐服務。老人家樂觀開朗，但凡有人上門關懷，總是樂於分享生活感受，雖然身邊無親人互相扶持照顧，忘年之交卻是不少的，如果不是行動不方便，又不想身邊友人擔心，老人家是絕不樂意整天待在家中接受服務的。

▲吳秋齡鎮長(中)親自陪同到弱勢戶慰問留影。

羅東鎮長吳秋齡感謝兩單位的熱情捐助表示，臺灣已邁入超高齡社會，長照服務的推行也進入3.0版本，在老人福利服務越來越受重視的現在，羅東鎮獨居長者暨重度身心障礙獨居者的受服務者持續減少也真切地反應出，現在營養餐食的提供者與可供選擇的用餐方式確實越來越多元了，健康且行動方便者可選擇就近的長青食堂用餐，有子女親友照顧的可以使用外送服務，就連長照也能選擇送餐或是代購服務，而經濟弱勢者不論是長照服務或是長青食堂，都能使用政府的補助，享用免費或極其便宜的營養餐食，希望所有的長者都能吃的營養，有著保暖健康的生活。(照片記者林明益翻攝)