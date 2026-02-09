關懷弱勢 公親里警民送暖

公親里守望相助隊啟動關懷列車，關懷社區獨居長者。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

年節將至，公親里守望相助隊、長安派出所及立愛文教關懷協會等愛心單位啟動關懷列車，關懷社區獨居長者、弱勢族群，發放關懷基金及愛心物資，讓這些弱勢家庭能感受社會的溫馨關懷，平安快樂過好年。

公親里守望相助隊巡守過程中，發現社區不少辛酸點滴，亟需社會伸出援手關注，因此成立「關懷基金」，每人每月捐出一百元善款，希望積少成多，幫助需要關懷的家庭，這項義舉獲得不少社區民眾共襄盛舉。

此次關懷對象包含高齡九十八歲的黃姓獨居長者及低收入戶等共計十二戶。平時獨自在家休息的黃姓老翁，見到一行人到訪，家中頓時熱鬧起來，直說「好久沒有這麼多人來家裡」，在大家的祝福與陪伴下，感受到滿滿溫情，也不再感到孤單。

警方同步宣導一一五年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，加強防搶、防竊、防詐騙及外出護鈔等貼心為民服務，不僅守護治安，更陪伴民眾一起過好年。