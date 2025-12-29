關懷弱勢 台南人間道慈善會慨捐復康巴士





社團法人台南市人間道慈善會秉持回饋社會初衷，慷慨捐贈1輛復康巴士，協助提升身心障礙者及行動不便者的交通服務量能。市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝慈善會以實際行動支持市政、關懷弱勢，攜手打造更友善的城市環境。

黃偉哲表示，復康巴士是長輩與身障者打破行動限制、參與社交生活的重要支柱，目前全市155輛巴士年服務量已突破28萬趟次、耗損率極高，但透過公私協力挹注資源，能確保行動不便者不與社會脫節。市府將善用資源，將這份溫暖落實於每位市民，也在歲末之際以「馬到成功」祝福各界善心人士，期許善念持續傳遞。

台南市人間道慈善會理事長徐玲媚表示，慈善會始終秉持「濟弱扶貧」的精神，此次在總幹事及全體理監事的全力支持下，匯聚愛心貢獻社會。她強調，行善之路必須永續傳承，今日捐出「1號」只是開始，未來將持續集結大眾力量，朝人間道「2號」邁進，為弱勢族群提供更完善的交通服務。

社會局長郭乃文表示，社團法人台南市人間道慈善會成立於2016年，長期投入弱勢家庭與獨居長者關懷，並持續辦理捐血活動及台19線獎助學金頒獎典禮等公益行動。本次捐贈1輛復康巴士，與市府攜手守護身心障礙朋友的交通需求，也盼能帶動更多慈善團體與民眾投入公益、共築友善城市。

社會局指出，台南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供30萬趟次以上服務，平均每台車1個月需跑1,800公里以上，這些車輛多數由民間企業、團體或市民個人所捐贈，市府將捐贈車輛使用於汰換年限已逾10年以上之老舊復康巴士，以保障使用民眾之行車安全。

