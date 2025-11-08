關懷弱勢 好帝一慈蔭亭捐物資

慈蔭亭舉辦愛心關懷活動，北區公所社會課長陳雅湘頒發感謝狀給擔任主委的好帝一食品董娘劉貞秀。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

八日是觀音佛祖出家紀念日，以牛頭牌沙茶醬聞名的好帝一食品公司，在慈蔭亭針對北區二百零六戶中低收家庭，發放紅包和物資，總金額達三十四萬九千八百三十元。

觀世音佛祖有三個重要節日，分別是農曆二月十九日的聖誕、六月十九日的得道紀念日和十一月八日農曆九月十九日的出家紀日。北區公所結合企業與宗教資源，由好帝一食品「獨家」關懷北區中低收入民眾，昨天公所由社會課長陳雅湘代表公務繁忙的區長潘寶淑前往頒發感謝狀，由好帝一食品董事長劉貞秀代表接受。

昨天觀音佛祖出家紀日，慈蔭亭舉辦愛心關懷活動，北區中低收民眾大排長龍，領取物資和紅包。（記者陳俊文攝）

此次好帝一食品在慈蔭亭廟埕辦理送愛公益捐贈活動，以實際行動幫助低收入戶家庭，傳遞溫暖與關懷，每戶致贈一千元紅包以及壽桃、魯麵、乾拌麵、玉米醬、速神湯等生活物資，昨天發出的禮金和物資合計約台幣三十五萬元。

區長潘寶淑表示，好帝一食品長期致力於推動公益事業，台南很多公益活動都有好帝一的身影，昨天慈蔭亭之外，上上周東區太子普安宮冬令救濟也是由家在太子普安宮境內的好帝一食品幫忙。除各項公益活動之外，好帝一也參與很多宮廟的建設和建醮活動，在台南，「好帝一」幾乎已和「公益」畫上等號，是公益界的「好第一」，令人敬佩。

台南很多宮廟不僅是宗教信仰的中心，也是社區凝聚力量的主力。六興境慈蔭亭長期以來就由好帝一食品做為背後最大的後盾，好帝一董娘劉貞秀一直也是該廟主委。昨天除愛心活動之外，廟方還聘請歌仔戲酬神，晚上搏今年爐主。今天晚上辦理平安宴，宴請交陪友境和信徒。