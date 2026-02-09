關懷弱勢 板橋公所攜手大觀書社送年菜傳溫情

《圖說》板橋區長陳奇正〈右三〉及中山里長〈左1〉攜手大觀書社送年菜關懷獨居百歲人瑞彭老伯伯〈左3〉。〈板橋公所提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，板橋區公所結合財團法人新北市大觀書社，今〈9〉日共同捐贈愛心年菜給弱勢獨居長者及弱勢家庭，期盼透過實際行動傳遞溫暖，讓弱勢族群也能共享團圓佳餚，溫馨迎接新春佳節。

板橋區長陳奇正表示，「年節是團圓的重要時刻，希望透過這次年菜關懷活動，讓弱勢家庭及獨居長者在寒冬中也能感受到社會的溫暖與陪伴。非常感謝大觀書社長期投入公益服務，主動關懷地方弱勢族群，展現民間團體的愛心與社會責任。未來公所也將持續結合各界資源，攜手推動更多關懷服務，讓溫暖持續在社區中傳遞。」

《圖說》板橋區公所及振義里長(中)攜手大觀書社送年菜關懷獨居長者莊老伯伯(左3) 。〈板橋公所提供〉

陳奇正進一步說明，年菜菜色有鮑魚海味佛跳牆、東港櫻花蝦米糕、鮮蠔醬汁金目鱸魚、德國豬腳、元氣人參敦雞湯、蒜蓉蒸蝦粉絲煲、冰糖蓮子銀耳釀等，由他協同當地里長、志工及替代役共同發送至獨居長者家中。

《圖說》板橋區公所攜手大觀書社發送年菜關懷弱勢家庭。〈板橋公所提供〉

其中，百歲人瑞的彭伯伯，因年事已高，無法自行出門，皆由公所協助送餐，彭伯伯收到年菜後相當開心，也感謝公所及社會各界對銀髮高齡長者的用心與付出，讓自己感受到濃濃的年節溫暖。