關懷弱勢 民生醫院再獲資助

高雄市立民生醫院附設飛象家園與飛躍家園，昨（十五）日再次獲高雄市鳳凰國際蘭馨交流協會捐贈新台幣二十萬元，為家園帶來持續而穩定的資源協助，有助照護能量的提升；民生醫院院長黃豐締感謝其長期支持多重障礙兒少，關懷弱勢兒少不遺餘力，「這份力量不僅是物質挹注，更代表著社會給予孩子與照護團隊的信任與鼓勵」。

飛象家園與飛躍家園所照顧的多重障礙兒少，多需要二十四小時照護，以及包含醫護、復健、心理、生活照顧等跨專業服務；這些孩子的醫療耗材補充、客製化復健輔具更新，以及促進身心功能發展的課程與訓練，都需要穩定且持續的資源挹注。鳳凰蘭馨交流協會由潘孟欣理事長率領理監事等代表，親臨家園捐贈，給予第二年的實質支持，讓孩子的復健歷程不因資源不穩定而中斷，並協助家園在長期照護規劃上更具彈性。

黃豐締院長表示，多重障礙兒少的成長步伐雖然緩慢，但每一點進步都來自長期且細緻的照護累積，而這些努力背後，必須依靠穩定的社會支持；鳳凰蘭馨交流協會連續兩年的捐助，讓我們能在照護與復健規劃上更踏實前行，也大幅提升家園在物資、人力與課程上的彈性。

民生醫院說明，該筆善款將全數運用於多重障礙兒少照護所需的各項設備與支持性器材，使照護服務從醫療耗材補充、復健輔具添置到身心發展課程與活動推動皆能更為完整，進一步讓孩子復健與成長歷程更加穩定。