關懷戒癮成效 春節前保護司親臨戒毒中心鼓勵更生人 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為關懷士林地檢署轄區更生人戒毒情形，法務部保護司長洪信旭、副司長林秀敏及士林地檢署檢察長張云綺，今（20）日特別蒞臨「趕路的雁全人關懷協會戒毒中心」鼓勵更生人即早戒毒，在春節前夕，致贈更生人慰問品，勉勵更生人要堅定戒毒的勇氣，早日脫離毒海。更保士林分會結合該機構戒毒中心（弟兄之家）協助更生人戒毒近24年，轉介戒毒人數共計202人。

洪信旭表示，部長鄭銘謙指示要打造溫暖有感的柔性司法，讓施用毒癮者重新站起來，結合各項資源，提供施用毒癮者生活、工作各項支持，才能順利復歸社會。

廣告 廣告

張云綺表示，行政院於113年11月再通過「新世代反毒策略行動綱領」第3期，戒毒一直是重點工作，也希望在場戒癮者能持之以恆，徹底戒除毒癮，打造美好的未來。

本日阿民也分享他過往的人生經驗，從小講究義氣的阿民，嚮往黑幫的英雄主義，立志當流氓，在高職時期無心課業，無視身陷險境，道上恩怨，阿民都以暴力解決，終於升為堂主的副手，在黑幫事業如日中天時，阿民染上毒品，不但頻繁進出監獄，行為同時失控，為了買毒，家中能當的物品已當罄，不能當的物品被阿民摔壞，曾在毒癮發作，向父母索錢不成時，拿刀劈砍上鎖的房門，父母一直活在恐懼中。

阿民用了上半生在江湖打滾，換得是義氣如煙，英雄夢碎，直到進入「趕路的雁全人關懷協會戒毒中心」戒癮，人生才有新契機，他首先感謝更保士林分會的支持，尤其是分會主任于玲定期陪伴與關懷，阿民今天分享他在6年漫長艱難的戒癮過程，曾有放棄的念頭，但堅定的信仰支撐著他。

阿民戒毒後，不但重拾父母的親情，也脫胎換骨成為該機構戒毒中心的主任，他要用他的故事告訴年輕人別碰毒品，別走錯路，也要告訴陷入毒海絕望的人，只要下定決心戒毒，人生還是充滿無限的希望。

照片來源：士林地檢署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

蘆洲啃老弒親逆子 新北檢聲請羈押禁見

被控涉嫌為中共發展組織 周滿芝更一審被判刑8年

【文章轉載請註明出處】