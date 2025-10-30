關懷據點開得多、撐不久 陳啟能要求新北市府編列「永續營運補助」

248251030a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能昨（29）日於議會總質詢中，關注三重區及全市社區關懷據點運作情形，指出年度新增388億元預算，主計處強調要「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」，但實際上，基層最需要的社區關懷據點仍面臨「開得多、撐不久」的問題，補助只夠「開門」，卻不足以「開飯」。

陳啟能指出，全新北市目前有614個關懷據點，其中三重區68處、蘆洲26處，多年來推動的「銀髮俱樂部2.0-4.0」計畫雖反應熱烈，卻多停留在卡拉OK、手作等娛樂活動階段。他強調，許多長輩真正需求，是有人陪伴、能一起吃頓飯的基本服務。

陳啟能進一步指出，開辦設備費15萬元僅能購置血壓計、投影機、音響等基本設備；業務費主要用於水電、保險與租金；志工費每年4.5萬元幾乎全數花在保險及誤餐費上，真正能用於活動與共餐的經費嚴重不足，多數據點的共餐仍依靠教會或愛心廚房支援。他認為：「關懷據點不是花瓶，是長輩的日常避風港。設備買得起，卻出不起一頓飯；開幕當天熱鬧，隔天就沒錢開伙。」

針對此問題，新北市長侯友宜表示，現有625個據點補助已涵蓋共餐與送餐服務、業務費及專職人員服務費，保障基本運作，但補助仍有限，需依照全國慣例及制度運作。社會局長李美珍補充，業務費可彈性運用於活動支出，但仍不足以完全支應共餐或多元活動，強調未來仍須審慎規劃經費運用。

陳啟能進一步要求市府1個月內提出改善方案，包括增設共餐經費項目、建立活動獎勵制度，以及針對運作超過3年的據點編列「永續營運補助」，讓社區據點真正走入長輩生活。他強調：「據點越多代表責任越大，不要讓志工用愛撐經費，讓長輩看得到據點卻走不進來。」

照片來源：新北市議員陳啟能服務處提供

