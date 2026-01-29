關懷敘利亞難民家庭 用愛突破困境

約旦慈濟志工，2022年6月開始，固定關懷一個敘利亞家庭。女主人「芮娜」和兩個兒子，2013年曾遭遇瓦斯氣爆，嚴重燒傷。被搶救回來，丈夫守著這個家，夫妻兩攜手突破困境，現在兩人決定舉家返鄉，回敘利亞生活。

廚房裡，巴辛流暢做著家事，12年來，他堅定守護氣爆事故倖存的妻兒。

慈濟關懷戶 芮娜：「這隻(左)手廢了，不會動，右手可以，可是我是左撇子，學了好多年，才使用右手，一直到現在，還不會用右手吃飯。」

2013年12月28日，家中瓦斯桶氣爆，站在油鍋邊的芮娜和兩個未滿兩歲的兒子，嚴重燒傷，在死亡邊緣被救了回來，還懷著第三個孩子。而巴辛此時也被醫護人員檢出糖尿病，必須長期治療。

慈濟關懷戶 巴辛：「因為我們的遭遇，更堅定相信，阿拉會給我們更好的安排，我們會一起走下去，我幫她做家事，雖然我們兩個都是病人，感謝阿拉，我還是可以幫助她。」

醫療需求，2022年6月慈濟接獲通報，開始每個月固定探望。在敘利亞原本就擔任教師的芮娜，逐日走出黑暗期。

慈濟關懷戶 芮娜：「我這樣握筆，我必須教我的孩子，他們需要我，我這樣寫字。」

這一對勇敢的父母，在約旦政府的新法令之下，沒能申請到工作證，權衡之下只能舉家回敘利亞。臨別前，慈濟志工看到三個孩子的成績優異，了解到，遷徙的決定是為了繼續鞏固這個家。

慈濟關懷戶 巴辛：「如果不是阿拉，還有慈濟，我們的狀況會比現在更糟糕，但是感謝阿拉，沒有人會被遺棄，阿拉把一切變得容易，我們找到慈濟來幫助我們，我們從心底為你們祈禱，從心底感謝你們，真的很謝謝你們。」

