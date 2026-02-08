關懷新住民學童 嘉義市真善美獅子會攜手新住民委員會送暖

嘉義市真善美獅子會攜手國際獅子會複合區新住民委員會，共同舉辦「關懷新住民學童」愛心公益活動。（圖／嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕提供）





為關懷新住民家庭學童的學習與成長，嘉義市真善美獅子會近日攜手國際獅子會複合區新住民委員會，共同舉辦「關懷新住民學童」愛心公益活動，透過實際行動傳遞社會溫暖，讓孩子在成長路上感受到關懷與支持。

嘉義市真善美獅子會攜手國際獅子會複合區新住民委員會，共同舉辦「關懷新住民學童」愛心公益活動。（圖／嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕提供）

嘉義市真善美獅子會攜手國際獅子會複合區新住民委員會，共同舉辦「關懷新住民學童」愛心公益活動。（圖／嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕提供）

本次活動特別準備全新書籍、學習文具及紅包，贈送給新住民家庭學童，期盼減輕家庭負擔，同時鼓勵孩子安心向學、勇敢追夢。活動現場氣氛溫馨，孩子們臉上洋溢著純真的笑容，也讓在場獅友深刻感受到公益服務的價值與意義。

嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕表示，新住民家庭是社會中重要的一環，孩子的教育更是未來希望的根基。透過此次關懷行動，不僅提供實質協助，更希望讓孩子們感受到「有人在乎、有人支持」，陪伴他們穩健成長。

廣告 廣告

國際獅子會複合區新住民委員會指出，委員會長期關注新住民家庭議題，期望結合各地獅子會力量，持續推動教育關懷與資源挹注，為新住民學童打造更友善的學習環境。

嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕說，未來將秉持「我們服務」的精神，持續結合社會資源，深耕在地公益，讓愛心不間斷，讓善的力量在城市中持續發酵。

嘉義市真善美獅子會會長侯芯燕長期熱心公益，結合社會資源深耕在地。(圖／記者陳致愷翻攝)

更多新聞推薦

● 汽油降0.2元 柴油漲0.3元