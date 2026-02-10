關懷新北榮民眷 〈陸海空軍協會〉贈保暖物資

【記者葉柏成／新北報導】社團法人陸海空軍相互關懷協會常務監事吳隆海、理事黃幸一及監事伊龍華於昨（9）日親赴新北榮服處送上保暖毛毯、毛帽及圍脖等物資，贈予轄區內之榮民(眷)，望使長輩溫暖過冬。由處長林振生代表接受，並致贈感謝狀及禮盒向協會表達謝意。

林振生表示，新北市榮服處感謝陸海空軍相互關懷協會多年來對榮民眷的關懷與協助，為榮民家庭帶來溫暖；民間團體的支持不僅是物資上的援助，更帶來精神上的鼓舞，讓榮民（眷）感受到社會的溫暖與尊重。

《圖說吳隆海常務監事(右)致贈保暖物資，由林振生處長(左)回贈感謝狀。〈新北榮服處提供〉

他指出，陸海空軍相互關懷協會長期投身公益活動，過去曾捐贈白米給轄區內榮民（眷），此次捐贈活動，協會貼心考量氣候變化，及時送上實用保暖用品，盼減輕寒冬帶來的不適。

《圖說》黃幸一理事(左二)及與林振生處長（右二）、楊副處長(右一)、吳曉慧總幹事（左一）合影。〈新北榮服處提供〉

協會常務監事吳隆海盼透過實際行動回饋社會，表達對榮民前輩的敬意與感謝。未來也將持續結合各界資源，推動更多關懷榮民及弱勢族群的公益活動。現場氣氛溫馨，充分展現彼此扶持的情誼。