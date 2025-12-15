關懷新移民家庭 本拿比志工送禮物卡

加拿大本拿比市，在整個大溫哥華地區，是安置最多難民的城市。慈濟從2017年起，與協助新移民學生家庭的學校社工合作，提供他們所需要的資源。歲末年終，恰逢西方社會歡度佳節的時日，慈濟加拿大分會，不僅家訪、調查每個家戶的所需，也募集很多冬衣，讓這些家庭都能好好過節。

慈濟志工 林學謙：「每一個(表格)上面 我們有手寫，他是哪一戶家庭用的，所以你就把這一張給他。」

聆聽志工的任務分配，大夥兒興致勃勃要到新移民的家中去拜訪。

廣告 廣告

慈濟加拿大分會執行長 苗萬輝：「我們剛剛團隊全部出去， 一起去把禮物卡帶到他家裡，然後做一個深度的家訪，了解他們的需要 ，同時邀請他們來這個地方 ，一起挑選他們自己要的衣服。」

接受來自全球各地的新移民，加拿大本拿比市，是大溫哥華地區，安置最多難民的城市，慈濟與市府一起關懷這群需要受助的家庭。

市議員 王白進：「你們這些奉獻 把我們的社區，也給提升了 讓我們的社區，能得到更大的關懷與幫助。」

擔心這些家庭在異鄉，人生地不熟，慈濟志工以過來人的經驗分享，也在他們身上學習到面對生活的韌性。

慈濟志工 高川琪：「看起來(我們)是幫助這些，需要幫助的人 ，可是因為大家都是新移民 ，我覺得在不同移民身上，也看到他們的韌力跟他們的勇氣，還有他們的樂天。」

志工 張兆平：「像我們(到加拿大)從零開始，去適應加拿大 他們是從負，負數的負 去重新適應加拿大，我們也希望去，多點關注到他們這個群體。」

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 溫哥華街友發放

溫哥華街友發放 禦寒物資暖心窩

