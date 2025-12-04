關懷新莊區榮民長輩 新北榮服處強化照護支持





新北市榮民服務處副處長李毓錫帶領輔導員及社區服務組長，前往新莊區探視多位高齡榮民，實際了解長者健康狀況與生活需求，並依個別情形協助連結相關資源，展現輔導會持續守護榮民的溫暖行動，訪視團隊來到 97 歲湯爺爺家中，湯爺爺高齡，視力與聽力逐漸退化，且近期身體微恙。

榮服處除定期提供生活物資，也協助申請輔導會遠距居家照顧系統，提升居家安全。李副處長於現場親自測試系統、確認運作正常，並細心關懷其日常起居，盼在突發狀況時能即時提供協助，湯爺爺對榮服處無微不至的持續關懷表達感謝。

接著探望92歲曾參與古寧頭與八二三戰役的王奶奶，王奶奶平時保持每日散步習慣，積極維持健康。她見到榮服處同仁來訪非常開心，並分享從軍及作戰的生命故事，神采奕奕，展現堅毅與樂觀的生命力。王奶奶的女兒全程陪伴，看到母親展露笑容，侃侃而談過去軍旅生涯，既感動又安心，頻頻向榮服處致謝。

團隊隨後前往探視百歲榮民夏爺爺，並代轉贈輔導會金飾壽桃，向他獻上最誠摯的祝福。夏爺爺與妻子相伴多年，子女也常返家探望，日常由外籍看護協助照料。他對榮服處長期的關懷與支持深表感謝。

林振生處長表示，榮服處將持續透過訪視機制，協助長者申裝遠距居家照顧系統、連結長照與生活資源，期盼高齡榮民能在熟悉的社區中獲得安心照護。榮服處也提醒，近期普發現金政策上路，詐騙手法增加，若遇可疑情況可立即向 165 或榮服處查證，以免受騙。

