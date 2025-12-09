關懷日本強震 賴清德用中、日文寫下：面對災難，台日始終互相扶持

記者李鴻典／台北報導

日本東北發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。當局隨後已解除海嘯警報。總統賴清德今（9）天午間在社群平台用中、日文寫下，面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

賴清德今（9）天午間在社群平台用中、日文寫下，面對災難，台日始終互相扶持。（圖／總統府提供）

賴清德總統寫道，對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，他想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活。

青森県沖で昨日発生した地震について、影響を受けられたすべての皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。台湾と日本は災害があるたびに支え合ってきました。私たちはいつでも必要な支援を行う用意があります。日本の皆さまのご無事と、一日も早い日常生活の再開をお祈りしています。

台南市長黃偉哲稍早也發文，他說，昨天深夜，日本青森縣東方外海發生強震。第一時間立刻致函給青森縣宮下宗一郎知事以及弘前市櫻田宏市長表達慰問，並告知若有需要，台南隨時準備好提供協助 。

黃偉哲說，今早，收到了青森縣及弘前市的回覆，得知目前當地狀況都在可控制範圍內：

■青森縣：目前全縣約有三十幾名民眾受傷，已經解除避難通知，人員方面基本上沒有受災。基礎建設的話，正在進行鐵路和渡輪的安全檢修，包含新幹線，在青森縣內路段部分停駛。整體沒有超過縣府防災計畫可以應對的量能，目前一切安好。

■弘前市：市內沒有發生特別重大的災害，櫻田市長也特別請台南的朋友們不用擔心。

黃偉哲強調，2016年台南0206地震時、2025年台南楠西地震以及丹娜絲風災，日本朋友們的溫暖援助，我們始終銘記在心。我們會持續關注後續狀況，視需求及時提供協助。

