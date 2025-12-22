關懷榮民眷及欣莘學子 基隆理想獅子會寒冬送暖不間斷

《圖說》基隆榮服處長方正 (左)致贈感謝狀予理想獅子會會長林朝樑(右) 表達誠摯謝忱。〈基隆榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成基隆報導】基隆理想獅子會長期關懷基隆市榮民服務處轄區內亟需照顧的榮民眷及欣莘學子，連續11年舉辦「基隆理想會寒冬送暖-與榮民共餐暨贈欣莘學子獎助學金聯歡晚會」，活動於日前在基隆港海產樓舉行；基隆榮服處方正處長攜榮民眷及欣莘學子們約50人出席，現場嘉賓雲集，熱情洋溢現場氣氛歡快，與會的榮民眷長輩及孩子們充分感受到獅子會的熱情關懷。

基隆榮服處方正處長攜榮民眷及欣莘學子們約50人出席，他感謝理想獅子會的大愛精神，以及獅子會專區及各分區的愛心匯聚，年年安排如此深具意義的活動，基隆市榮服處珍惜並感恩理想獅子會這十一年來始終如一的無私奉獻與陪伴，帶給榮民眷及欣莘學子們溫馨關懷。

廣告 廣告

《圖說》基隆理想獅子會會長林朝樑(左)致贈榮服處榮民眷抱枕與棉被兩用毯，由93高齡反共義士榮民劉純儉(右)代表受贈。〈基隆榮服處提供〉

理想獅子會會長林朝樑表示，今年特別為基隆地區亟需照顧的榮民眷準備了抱枕與棉被兩用毯一批，委請榮服處協助分送，希望受贈者都能感受到來自獅友們的溫暖關懷，並頒發欣莘學子獎助學金，希望孩子們能平安健康的長大，並將這份溫暖留存於心，在未來也能持續將愛傳遞下去，一同回饋社會。

《圖說》蘇同學代表欣莘學子們贈送銘感澤煦予理想獅子會會長林朝樑(右) 表達誠摯謝忱。〈基隆榮服處提供〉

他說，獅子會以服務及回饋社會為宗旨，理想獅子會對榮民眷的關懷，是多年堅持的傳統，未來還會繼續辦理寒冬送暖活動，不斷為社會、榮民眷及欣莘學子送出溫暖。

聯歡活動中，理想獅子會會長林朝樑代表贈送抱枕與棉被兩用毯，由高齡93歲的反共義士榮民劉純儉代表受贈、勝威食品有限公司李尚霖代表贈發欣莘學子每人1,000元獎助學金，由邱同學代表受贈、獅子會簡淑娟女士也捐贈電熱毯給榮服處提供榮民眷使用；會中獅子會貼心地為11、12月份受邀與會的榮民壽星及學子張小妹妹溫馨慶生。

《圖說》基隆榮服處長方正(後排右3)及理想獅子會會長林朝樑(中間) 共同為11、12月壽星慶生。〈基隆榮服處提供〉

欣莘學子及家屬們，共同表演「紅蜻蜓」舞蹈，並推派代表為大家贈送由方正處長題字「銘感澤煦」作品，感謝獅子會一路以來的照顧與陪伴，他說：「在未來也希望能像獅子會一樣成為貢獻社會的人」；其後，獅友們也熱情地與榮民眷快樂歡唱，氣氛熱絡。